Bij Eetcafé ’t Folk in Heuvelland: West-Vlaamse gemoedelijkheid

Recht tegenover de festivalweide van Dranouter vind je Eetcafé ‘t Folk. Het is de ideale uitvalsbasis om je avond in de achtergelegen concertzaal te starten met een stevig ‘voorprogramma’ of een langgerekt ‘bisnummer’. Dat klinkt als muziek in de oren, niet?

Eetcafé ‘t Folk is geen doorsnee restaurant. Het zit – letterlijk en figuurlijk – tussen de toog en de concertzaal van Muziekcentrum Dranouter in. En dat merk je aan alles: de gitaren gieren al van op het terras, ingekaderde concertfoto’s hangen tegen de muren en we nemen plaats aan een volgekriebeld tafeltje waarop onder meer Brihang zijn handtekening achterliet. Pure rock-’n-roll, weliswaar in een folkjasje.

Verjongingskuur

Gastvrouw Marleen Six ontvangt ons heel hartelijk, met een brede glimlach én in het West-Vlaams. Daarmee draagt ook zij bij aan de bijzondere ambiance die hier in de lucht hangt. Hier kom je niet zozeer voor de gezelligheid, maar veeleer voor de gemoedelijkheid; zo is meteen duidelijk.

Ze vormt een geolied team met souschef Philip Onderbeke en chef Myriam Hermans, die nu drie jaar aan zet is in het eetcafé. “Ik studeerde aan hotelschool Spermalie en werkte voorheen in restaurant Hill 60 in Zillebeke. Daar serveerde ik de klassieke Franse keuken, maar hier mocht ik mijn eigen ding doen, passend in dit unieke kader. Dat resulteert vooral in toegankelijke ‘traditionals’ en suggesties; voor elk wat wils. Ook voor vegetariërs en veganisten trouwens, die hier volwaardige schotels krijgen. De aanpak is hier dus heel hedendaags en zo maakte ik als kok een ware verjongingskuur door”, lacht Myriam.

Streektalenten

Op de kaart worden de lokale producten nadrukkelijk in de verf gezet, met ook daar weer veelvuldige knipogen naar de muziek. Voorgerechten zijn voorprogramma’s, streekbieren zijn streektalenten en desserts zijn bisnummers.

Na de nacho’s gaan wij voor de Kayam-gourmetburger – Belgisch witblauw van slagerij Leuridan uit Watou – en de parelhoenfilet als wintersuggestie. Daarna volgen nog sorbetijs van de Poperingse Baljuwhoeve en een plantaardige chocomousse.

Plots weerklinkt een luide bel en ontstaat er een volksverhuizing naar de concertzaal, maar wij kiezen ervoor om nog wat meer ‘streektalenten’ te ontdekken aan de toog. Bis, bis!

Dikkebusstraat 234 in Heuvelland – www.eetcafe.muziekcentrumdranouter.be. Meer adressen opwww.hetlekkerewesten.be.