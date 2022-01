Bij Corazazen aan de rand van de Spaanse hemel: adembenemend arendsnest

Even uitpuffen in het voor- of najaar? Dan is de Spaanse regio Andalusië perfect qua temperatuur en vibe. Wij vonden het ideale plekje onder de zon, omringd door de sierras en de oorverdovende stilte.

Wanneer de dagen hier niet meer zijn dan aaneenschakelingen van regen, donker en mist, schijnt in Andalusië de zon. Het zuidelijkste puntje van Spanje, aan de Straat van Gibraltar naar Afrika, is het hele jaar door aangenaam van temperatuur. Het voorjaar en najaar zijn ideaal voor gematigde en zonnige dagen, in de zomer kan het er best heet worden, maar zijn de avonden heerlijk lang en zwoel. Zo kwamen wij in november in Axarquia, de regio ten oosten van Malaga terecht. Malaga zelf is een bruisende universiteitsstad met zonnige stranden, maar het is vooral de streek errond die ons aantrekkelijk leek.

De boetiekvilla heeft alles voor een perfecte vakantie. © GF

Moorse stijl

Op amper een tweetal uur vliegen van België, namen we de huurauto en reden nog 45 minuutjes richting het paradijs genaamd Corazazen. Een ruime Spaanse boetiekvilla, tot in de puntjes opgedaan in Moorse stijl, en een van de drie passieprojecten van de Belgische ondernemer Veerle Hoppenbrouwers. Corazazen was haar eerste liefde in de streek, een coup de foudre. Hoe de villa er vroeger uitzag weten we niet, maar dat het zicht op de bergen, de locatie, de ijle lucht en de oorverdovende stilte je de adem afsnijden, dat kunnen we wel zeggen. Corazazen is een samentrekking van terugkeren naar jezelf en hart, in het Spaans en heeft zijn naam niet gestolen. Want dat is ook exact het enige wat we daar echt hebben gedaan. Lezen, liggen en luieren. Van de ene aperitieftafel – buiten alleen al zijn er vier exemplaren – slenterend naar de andere. Of je nu met een gezin, als koppel of met een paar vrienden komt, hier loop je elkaar sowieso niet voor de voeten indien je beslist binnen een straal van enkele meters van het heerlijke zwembad te blijven.

Het zicht op de bergen en de oorverdovende stilte snijden je de adem af

Niet dat er niets anders te beleven is. De streek is ideaal als uitvalsbasis voor een strandvakantie, culturele uitstappen, een nachtelijk tripje richting de beachbars of een culinaire avond. Toch hebben wij – behalve om boodschappen te doen – de plek in vijf dagen niet verlaten. Dat is ook geen gemis. Alles wat je op vakantie nodig hebt, is er. Als vroege vogel genoot ik ervan om met een koffie richting de bergen te turen, mijn boek onaangeraakt naast me. Met rondomrond de glooiende sierras, de oceaan in de verte en de complete overdonderende stilte. Bij het ontwaken van mijn gezelschap stond de zon meestal al iets hoger boven het domein. Het moment om op het oranje zonnebed naast het zwembad te lezen of een eerste bordje tapas te prepareren.

Wie graag lui is, kan aan het oranje zonnebed naast het zwembad lezen of een bordje tapas verorberen. © GF

Chef aan huis

Voor wie iets minder lui is op vakantie, zijn er een petanquebaan en een resem spelletjes. Veerle maakt er een erezaak van een combinatie van privacy en hospitality aan te bieden die heel uniek is. Zin om met een lokale gids de sierras in te trekken, te gaan snorkelen in een privébaai of een privéchef te laten komen? Zij voorziet alle informatie, en regelt – indien mogelijk -zelfs een prijsje. Wij kozen op dag drie voor de culinaire optie en verwelkomden Elena en David, een jong koppel dat hier duidelijk eerder kwam koken en perfect zijn weg weet in de keuken. Ideaal wanneer queso en jamón en bij uitbreiding de (buiten)barbecue even niet meer hoeven. We weten het, een luxeprobleem. Wij lieten ons verrassen met een fusion sushiformule met lokale invloeden. Denk veel avocado, vis uit de streek en geroosterde amandelen. Dat we een hele avond bediend werden in het comfort van onze eigen villa en niemand langs de donkere zandwegeltjes naar huis moest rijden is een ongelofelijk plus. Dat we de dag nadien nog een volledige maaltijd aan restjes overhadden én dat het duo de afwas doet en alles piekfijn achterlaat, maakte van deze avond onmiddellijk een hoogtepunt qua vakantiegevoel. Dit is hoe vakantie moet zijn. Lekker en lui.

www.corazazenvillas.com