Bij Amuzee in Zeebrugge: verborgen parel aan de Noordzee

De uitzonderlijke parel in de oester. Dat is Amuzee. Waar chef Laurent Law puur, dagvers en seizoensgebonden kookt met producten recht uit de Noordzee én een ongeziene passie.

Het is op een woelige zaterdagmiddag dat we binnenwaaien bij Amuzee in Zeebrugge. Op het einde van de dijk, waar behalve een gesloten tearoom, gevestigd in een typisch kustarchitecturaal verganegloriepand, weinig te beleven valt. Bij Amuzee kom je niet toevallig terecht, maar zeer gericht. Op de middag is het er rustig. Bewust horen we. Tien couverts, zodat chef Laurent Law zich kan concentreren op wat belangrijk is, om van zijn ambacht geen bandwerk te maken. Laurent was jarenlang chef bij ’t Werftje, het legendarische visrestaurant aan de haven van Zeebrugge. Gastvrouw Eline Snijkers is er aan de slag sinds 2018, toen haar ouders de zaak begonnen. We krijgen een plekje naast de open keuken, in een stralend winterzonnetje. Dicht genoeg om te zien wat Laurent doet en alles van een fijne uitleg te voorzien. “Jullie zijn vrij te kiezen van de kaart, of ik maak enkele dingetjes op maat, wat denken jullie?”

Het is tekenend voor het enthousiasme van de jonge chef en zijn to share-kaart. Bij een glas Belgische bubbels, krijgen we een fenomenaal hapje met oester en tijgermelk. Dat laatste is een bereiding van limoensap, uien, chili, zout, peper en specerijen. Gevolgd door een tempura met de catch of the day, verse tartaar en citroen.

Lokaal met oosterse invloed

Daarna volgt een salade van noordzeekrab met avocado en een oosterse dip. Alles wat we proeven houdt een perfect evenwicht aan van dagverse lokale producten met een oosterse frisse invloed. Het is zonde vlees te eten in dit viswalhalla, dachten we. De taco van ijsbergsla met Iberico belota en sesam bewijst dat je altijd de chef moet volgen als die dat voorstelt. Daarna eten we nog een ravioli van butternut met langoustines. “Of we nog een klein beetje plaats hebben voor een dame blanche? Die van mij heb je nog niet geproefd”, klinkt het grijnzend. “Van zelfgemaakt ijs met melk van bij de boer.” Het is de kers op de culinaire verfijnde namiddag. Amuzee doorbreekt de voorspelbare zeedijkkeuken, is allesbehalve alledaags, een beetje tegendraads, vers en fris, zonder poespas. Deze plek hou je beter in de gaten. Vanavond zit het restaurant vol, tussenin de twee services gaat Laurent nog kruiden plukken of eventueel vissen. Het duo achter Amuzee heeft nog grote plannen. Deze zomer met een strandbar, met gecureerde bites en dito drankjes. Het woord bevlogen krijgt hier een nieuwe invulling. Amuzee tilt in zijn eentje Zeebrugge naar een nieuw culinair walhalla.





Zeedijk 12-13 in Zeebrugge – www.amuzee.be. Meer adressen op www.hetlekkerewesten.be.