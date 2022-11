Beter gekleed voor minder geld

Met Black Friday voor de deur worden we aangezet om nog méér te kopen met stevige kortingen. Slim met je modebudget omgaan, kan echter ook op andere manieren. Door minder maar beter te kopen en door zorg te dragen voor je kleren.

Vrijdag 25 november begint de hoogmis van de consumptiemaatschappij: Black Friday. Een fenomeen dat overgewaaid is vanuit Amerika en het moment waarop tussenseizoenskoopjes aangeboden worden. Het lijkt aanlokkelijk om spullen te scoren voor spotprijzen, maar de vraag is of je ze werkelijk nodig hebt. Minder maar beter kopen en je kleren langer dragen, is op lange termijn nog altijd de beste manier om je modebudget verstandig te beheren. En bovendien past deze attitude helemaal in de huidige duurzame tijdsgeest. De begrippen economisch en ecologisch lagen nog nooit zo dicht bij elkaar.

Care&repair

Stilaan komt er een Green Friday-beweging op gang waarbij merken weigeren om kortingen te geven. Het Belgische modelabel Xandres gaat nog een stap verder: naar aanleiding van Black Friday sluit het merk al zijn boetieks en probeert het zijn klanten te sensibiliseren om bewuster te consumeren. Zo biedt Xandres gratis kleine herstellingen aan. Heb je een kledingstuk van dit merk dat hersteld moet worden, ongeacht hoe oud het is, dan kun je het binnenbrengen in een Xandres-boetiek en er het herstelde stuk later weer ophalen. Het gaat om kleine herstellingen zoals een knoop die ontbreekt, een zoom die loszit, een rits die stuk is, een wollen trui die pluist of een klein gaatje in een trui. Het zijn vaak die kleine zaken die ervoor zorgen dat een kledingstuk onderaan in de kast verdwijnt of zelfs gedumpt wordt.

We zijn het wat verleerd om onze kleren te herstellen, wat voor de vorige generaties een evidentie was. Nochtans is het niet moeilijk, noch tijdrovend. Met een beetje handigheid – voor de dummies zijn er talrijke YouTube-tutorials – kan je het zelf.

Bij de aankoop van kleren zoals jassen en hemden wordt er vaak een extra knoop geleverd, bij de duurdere jeansmerken zoals Jacob Cohen krijg je zelfs een bobijntje garen in de kleur van het stiksel van je jeans. Bewaar al die reservespullen en kleef er ook een etiket op zodat je nog weet welke knoop bij welk kledingstuk hoort. Naaikitjes die je vaak op je hotelkamer vindt, kunnen ook nuttig zijn.

Ook A.S. Adventure biedt een Care&Repair-service aan. Zo kan je technische kleren, slaapzakken en schoenen volgens de regels van de kunst laten reinigen en onderhouden en ook je wandelschoenen laten herstellen. A.S. Adventure nam daarvoor twee opgeleide schoenmakers in dienst die voltijds schoenen herstellen in het atelier in Hoboken.

Koop kwaliteit

Kwalitatieve kleren zijn duurder dan fast fashion, maar ze gaan veel langer mee. Ga voor tijdloze basisstukken zoals een wollen mantel, een degelijk broekpak of een witte bloes in een goede kwaliteit. Ook een dikke wollen trui is een stuk om te hebben en te houden, zeker nu veel mensen de thermostaat een paar graden lager zetten. Je kan jarenlang van degelijke basisstukken genieten en ze blijven combineren met andere stukken. En als je een beetje uitkijkt, kan je ze voor een lagere prijs scoren aan het einde van het seizoen. Zelfs prachtige designerstukken zijn een haalbare kaart wanneer je ze koopt tijdens de stockverkopen die elk seizoen georganiseerd worden in Brussel en Antwerpen. Je kan ook het hele jaar door koopjes van de betere merken op de kop tikken in outletdorpen zoals Maasmechelen Village. Zeker in deze periode kan het interessant zijn om de aankoop van je winterspullen te combineren met je kerstaankopen. Het is een leuke daguitstap en een ideale gelegenheid om Limburg te verkennen.

Was je kleren minder

Het is bij velen een gewoonte om kleren al na één draagbeurt meteen in de wasmand te gooien, zelfs wanneer ze niet vuil zijn. Zonde van het water en van de energie die daarbij verspild wordt, om nog maar te zwijgen van de detergenten die in het milieu terechtkomen. En vooral: hoe vaker je kleren wast, hoe sneller ze slijten. Wollen truien waar geen vlekken op zitten, kan je na een draagbeurt verluchten zodat ze weer fris zijn. Jeans hoef je niet vaak te wassen, het is de ideale basic die mooi veroudert met de jaren.