Betaalbare haute couture

Cleome Clements en Astrid Van Damme redden luxueuze stoffen en leer van de afvalberg door er elegante, tijdloze kimono’s en sneakers van te maken. Hun label King Comf staat voor haute couture die toch betaalbaar blijft.

Astrid:“We waren collega’s bij de FNG Group waar toen onder meer Fred&Ginger en CKS onder vielen, gingen daarna onze eigen weg maar ontmoetten elkaar opnieuw bij modedistributeur Fashion Club 70. En toen sloeg corona toe, met alle gevolgen van dien, en besloten we ons eigen label op te starten.”

Hoe kwamen jullie bij reststoffen terecht?

“We wilden ons richten op 50’ers en 50-plussers, een leeftijdscategorie die in de modesector nog te vaak over het hoofd wordt gezien. En zochten voor hen naar een product dat gemaakt is uit mooie, kwalitatief hoogstaande en prettig aanvoelende stoffen, dat toch nog betaalbaar blijft. Uit onze ervaring wisten we dat resten van zulke stoffen weggegooid worden. Het lag voor de hand om daar iets mee te doen.”

Kunnen jullie zo’n collectie een eigen gezicht geven?

“We zien onszelf niet zozeer als ontwerpers, maar springen wel heel creatief met de collectie om. We kiezen zelf de stoffen, waar we dan een soort collages van maken. Vooropstaat dat het zachte, comfortabele én bijzondere stoffen moeten zijn. We streven naar een eigenzinnig resultaat, waarin je je vrouwelijk voelt en waarvan je aan het eind van de dag niet blij bent dat je het uit mag trekken.”

Wat brengt de toekomst?

“We testen nieuwe kledingstukken uit met het oog op een duurzame en verstandige uitbreiding van ons gamma. Zo is er nu ook een nieuwe kostuumcollectie. De two-pieces bestaan uit broeken met wijde pijpen en een losvallende, halflange kimonojas. En we focussen ook op de uitbreiding van ons winkelnetwerk. Mensen passen en voelen een kledingstuk als dat van ons graag. Zeker in West-Vlaanderen zijn we nog op zoek naar verkooppunten. Daar vind je ons al bij Ruth in Brugge, maar het mogen er meer worden.”

Samen met zeven andere duurzame Belgische merken organiseert King Comf een pop-up in het Koetshuis van Kasteel Viteux in De Pinte, op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 december.

En van woensdag 14 tot zaterdag 17 december is er de King Comf pop-upwinkel aan de Brabantdam 92 in Gent.

www.kingcomf.com