Back to the sixties: mini is weer de max

Na jaren van lange rokken en broekpakken mogen de benen eindelijk weer gezien worden. De minirok, razend populair in de golden sixties, is helemaal terug. Maar ook comfy shorts worden deze zomer een echte hit.

In de loop van de jaren zestig werden de roklengtes korter, een geleidelijke evolutie die letterlijk en figuurlijk haar hoogtepunt bereikte tegen het einde van de sixties en die nog even doorliep in de prille seventies. De mini die in het bruisende Londen gelanceerd werd, was het symbool van een nieuw tijdperk. Hij stond voor optimisme, emancipatie van de vrouw, jeugdigheid en rock-’n-roll.

Mary Quant, moeder van de minirok

De uitvinding van de minirok wordt algemeen toegeschreven aan Mary Quant, designer en de vrouw achter Bazaar, de hippe boetiek op Kings Road die heel wat trendsetters aantrok. Omdat ook de Franse couturier André Courrèges rond dezelfde periode mini-jurken en -rokken ontwierp, blijft het een Frans-Brits punt van discussie wie nu uiteindelijk de mini gelanceerd heeft. Courrèges zette een heel modern modebeeld neer door de mini te combineren met lange laarzen met lage hakken en met kleurrijke panty’s. Zijn futuristische couturecreaties mochten dan wel elitair zijn, ze inspireerden heel wat ontwerpers. Mary Quant bracht dan weer de mini in het bereik van een breed publiek door haar creaties democratisch te maken én ze ook een gezicht te geven, dankzij haar samenwerking met Twiggy, hét topmodel van de sixties dat een hele generatie jonge vrouwen beïnvloed heeft. Quant en kort worden altijd in één naam genoemd, ook al omdat de ontwerpster tegen het einde van de sixties de hotpants lanceerde, een logisch vervolg op de micro-minirok die op een gegeven moment zo kort was dat hij nauwelijks een slip kon bedekken.

Pittige rokjes en shorts stralen een gevoel van euforie en bevrijding uit

De korte roklengtes hadden alles te maken met de tijdsgeest van toen: de economie draaide op volle toeren en er heerste een sfeer van optimisme die zich ook weerspiegelde in het bruisende uitgaansleven. De zeden werden sowieso wat losser toen de pil haar intrede deed. De mini die een instant succes was bij hippe jongeren, werd mondjesmaat aanvaard bij het brede publiek. Aangezien modetrends toen eenzijdiger en dus ook ‘dwingender’ waren dan nu, – op een gegeven moment was 90 procent van het rokkenaanbod mini – brak de minirok overal door, niet alleen bij jonge meisjes, maar ook bij hun moeders, flatterend of niet. Familiekiekjes van toen gaven jaren later aanleiding tot een mix van gêne en hilariteit. In de loop van de jaren zeventig verloor de mini aan populariteit, deels door het grote succes van de jeans die massaal door de jeugd opgepikt werd. En misschien ook wel omdat de economische crisis van toen komaf maakte met de euforie van de golden sixties.

Kort en comfy

Dat de mini uitgerekend nu weer de kop opsteekt, zal geen toeval zijn. Na twee jaar homeoffice en beperkte uitgaansmogelijkheden, worden de joggings geruild voor pittige outfits die een gevoel van euforie en bevrijding uitstralen. Op de catwalk, onder meer bij Dior en Chanel, zagen we kokette mantelpakjes met korte rokken die enigszins doen denken aan de jaren zestig. Andere modehuizen mikken dan weer op korte topjes en diepe uitsnijdingen. Bloot mag weer, na jaren van preutsheid.

Dat de minirok ooit opnieuw zo’n succes zal kennen als in de sixties, valt echter te betwijfelen. Modedictaten behoren immers tot het verleden zodat kort en lang vreedzaam naast elkaar kunnen blijven bestaan. Heel wat commerciële labels bieden dan ook verschillende lengtes aan en hebben naast de minirok ook een comfortabel compromis: de short. In combinatie met een geklede blazer wordt hij het mantelpakje 2.0, en in het gezelschap van een gelijkgestemde bloes vormen wijde shorts een vlot alternatief voor de jurk. Dat geldt ook voor de combishorts – een zomerse versie van de jumpsuit – die je zowel in sportieve als in feestelijke versies vindt. Comfy kan ook heel sexy zijn. (Lut Clincke)