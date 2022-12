Authenticiteit met verbeelding bij Tête Pressée

Dertien jaar geleden openden Pieter Lonneville en Lien Vanrafelghem de deuren van hun Atelier Tête Pressée in Brugge. Een eigenzinnige nieuwkomer destijds, en pionier van de lokale keuken in onze regio.

Pieters visie om eerlijke gerechten, bereid met seizoensgebonden producten van lokale leveranciers, te serveren, blijft tot op vandaag onveranderd. “De jongste tijd ben ik zelfs bewust nog meer teruggekeerd naar de basis”, vertelt Pieter. “Compromissen vormen een bedreiging voor eigenheid, daarom hebben we besloten om het restaurant een dag minder te openen en opnieuw meer producten zelf te bereiden.” Op die manier sluit ook de eetwinkel die samen met het restaurant werd geopend, opnieuw nauwer aan bij het oorspronkelijke concept met eerlijke en volledig zelf bereide gerechten.

Authenticiteit dus, maar zeker niet zonder verbeelding. We krijgen een javanais van gerookte haring geserveerd, naast ravioli met ossenstaart en brokkelkaas, verrassend afgewerkt met krokante kool. Gevolgd door een blinde vink van kalf en kalfshersentjes, grondwitloof en peperrisotto, naast een stukje fazantfilet met groenloof en laurieraardappelen. Stuk voor stuk smaakbommetjes, geserveerd in pannetjes en kookpotjes waaruit je jezelf bedient en die recht vanuit de open keuken op de lange toog komen, waaraan de gasten zitten. Niet alleen wat, ook hóe hij kookt, toont Pieter in alle openheid. Alsof je bij een vriend die toevallig ook uitmuntend kookt op bezoek bent. Hij slaagt er bovendien in om die beleving perfect in evenwicht te houden met de intimiteit van het eigen gezelschap. Al kun je er ook ‘klassiek’ tafelen aan afzonderlijke tafeltjes.

Koningin Astridlaan 100 in Brugge, www.tetepressee.be

