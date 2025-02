Het Witte Paard & Grand Show

Kortingscode KW25 is geldig tot 30/06/2025 voor 20% korting per ticket (maximaal 4 pers./boeking). Vanaf 01/07 bedraagt de korting 10% per ticket (maximaal 4 pers./boeking). Niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties.

Magische shows aan zee

Laat je hart sneller slaan tijdens de opzwepende variétéshow Burlesque in ‘Le Cheval Blanc’, een zwoel cabaret in de roaring twenties. Wat zich daar afspeelt op het podium is betoverend en wat zich backstage ontvouwt minstens zo meeslepend! Met hoofdrollen voor o.a. Ianthe Tavernier, Peter Thyssen en Sandrine. Vrijdag 4 april t.e.m. zaterdag 3 mei 2025.

De namiddagshow Zen aan Zee belooft straffe muziek, hilarische sketches, internationale circusacts en veel ambiance voor de hele familie. Ingeborg en Dirk Van Vooren brengen ook Christophe Stienlet, Patrick Onzia, Lissa Lewis en David Vandyck mee voor een onvergetelijke variétéervaring. Zondag 27 juli t.e.m. zaterdag 13 september 2025.

‘s Avonds gaat het alleen maar Crescendo met véél sfeer. Laat je verrassen door de betoverende topstemmen van o.a. Sandrine en Patrick Onzia, de energieke Vegas Showdancers en indrukwekkende internationale acts. Sluit het feest al dansend af tijdens de afterparty. Vrijdag 18 juli t.e.m. zaterdag 27 september 2025.



Grand Show Mirage Magique

In Grand Casino Knokke beleef je met de Grand Show Mirage Magique, een theatraal fata morgana. Een grootse ervaring in een volledig nieuwe show, met wervelende choreografieën, extravagante kostuums, acrobatische acts en de allermooiste stemmen van o.a. Charlotte Campion en Giovanni Kemper.

Donderdag 3 juli t.e.m. zondag 3 augustus 2025.

