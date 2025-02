Krijg met KW Club 5+1 gratis voor de brunch. Deze bon kan je downloaden en afdrukken voor afgifte bij de kassa.

“Topkwaliteit met aandacht voor budget”

Naast hun befaamde brunches op zondag, is de formule ‘Walking & dance dinner’ op vrijdagavond verrijkend voor het feestaanbod van Salons Ten Boogaerde. Via KW Club krijgen onze lezers een exclusieve korting voor deze Walking & dance dinner.

In Feestzaal-Restaurant Salons Ten Boogaerde staat de kwaliteit van een verfijnde keuken en dagverse ingrediënten gecombineerd met een hartelijk onthaal centraal. Het aanbod bestaat uit een ruime keuze van budgetvriendelijke tot meer exclusieve feestarrangementen, aangepast aan de wensen van de klanten. Drie stijlvol ingerichte zalen bieden plaats aan 25 tot 350 personen voor alle gelegenheden: huwelijks- en communiefeesten, banketten, recepties, rouwmaaltijden, seminaries, modeshows…

“De mensen komen bij ons terug omdat ze weten dat onze feesten en brunches ‘af’ zijn. Omdat we ook vinden dat ieder event uniek moet zijn, bedenkt ons creatieve team graag nieuwe invalshoeken, waarbij we altijd trouw blijven aan ons uitgangspunt van topkwaliteit met aandacht voor het budget”, zegt zaakvoerder Didier Deylgat.

Een voorbeeld van die creatieve concepten zijn de Walking & dance dinners op vijf vrijdagen van oktober tot april. “Dat is lekker eten en de beentjes losslaan, super betaalbaar”, zegt Didier. “De ideale formule voor jubileum, verjaardag, pensioen, huwelijk, familiefeesten, personeelsfeest, teambuilding… of gewoon gezellig eten en dansen met z’n tweetjes.”