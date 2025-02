Krijg met KW Club 1+1 ticket gratis tot en met 31 december 2025. Geldig op alle op tickets, ook op de nieuwe tentoonstelling ‘de Wonderlijke Waterhalle’. Deze actie is enkel geldig voor een KW Club lid + een extra persoon, en dit eenmaal per jaar. Deze bon kan je downloaden en afdrukken voor afgifte bij de kassa.

Beleef de Gouden Eeuw van Brugge

Ontdek de rijke geschiedenis van Brugge in het Historium! Stap terug in de tijd naar de Gouden Eeuw en beleef de bruisende stad vol kunst, handel en leven. Wandel door badhuizen in smalle steegjes en ervaar het hart van middeleeuws Brugge.

In de Historium VR-beleving ga je aan boord van een middeleeuws schip. Je wordt meteen teruggeflitst naar 1435. Vanuit het kraaiennest van een karveel kijk je uit over de Noordzee, vaar je langs de oude Reien en vlieg je over de majestueuze Waterhalle. Vervolg je avontuur in de Historium Story, een reis door zeven historische themakamers vol film, decor en special effects. Volg het wonderlijke liefdesverhaal van de leerjongen van meester-schilder Jan van Eyck en beleef het middeleeuwse leven. Bezoek daarna de Historium Exhibition met de gloednieuwe tentoonstelling ‘De Wonderlijke Waterhalle’. Bewonder het meesterwerk van J.B. Van Meunincxhove’s ‘De Markt in Brugge’ en zie de Waterhalle tot leven komen met Augmented Reality! Sluit je bezoek af met een prachtig uitzicht op de Markt vanaf het terras, of beklim de 35 meter hoge Historium Tower voor een adembenemend 360°-uitzicht. Historium op de Markt is dagelijks open.

Neem een kijkje op de website voor actuele openingstijden: www.historium.be.

E-mail: info@historium.be – Tel: 050 27 03 11.