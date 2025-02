Kortingscode CLUB10 is geldig op de webshop bij een minimumaankoop van 50 euro en cumuleerbaar met onze acties en/of jouw CM-ledenkorting. Niet geldig op wettelijke tegemoetkomingen en niet cumuleerbaar met andere kortingsbonnen. 1 bon per klant, actie geldig t.e.m. 31 december 2025.

Hét adres voor medische hulpmiddelen

Met een breed scala aan hulpmiddelen zoals incontinentiemateriaal, mobiliteitshulp, stomamateriaal, borstprotheses, bandages, rentingformules en de distributie van tal van andere hulpmiddelen is Goed Thuiszorgwinkel de toonaangevende zorgretailer bij uitstek. In 35 thuiszorgwinkels zijn dagelijks maar liefst 759 gedreven medewerkers in de weer om mensen met zorgnoden zo goed mogelijk te helpen.