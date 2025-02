Krijg met KW Club 25 euro korting bij een minimumaankoop van 50 euro. Alleen geldig op niet-aanbiedingsproducten.

Maximaal één kortingsbon per klant per huisdier. Niet cumuleerbaar met andere acties, aanbiedingen of kortingen.

Alles voor huisdier en vijver onder 1 dak

Ben je op zoek naar de beste verzorging voor je huisdier of vijver? Zoek niet verder! Duponzoo biedt alles wat je

nodig hebt om het welzijn van je huisdier te garanderen en je vijver tot leven te brengen.

Bij Duponzoo Kuurne kun je rekenen op een uitgebreid assortiment hoogwaardige producten voor al je huisdieren, van honden en katten tot vogels, vissen en exotische dieren. Of je nu op zoek bent naar voeding, speelgoed, verzorgingsproducten of medicijnen, bij Duponzoo vind je het allemaal! Ons deskundige personeel staat altijd voor je klaar om je te adviseren, zodat je precies vindt wat jouw huisdier nodig heeft.

Onze diensten voor jou:

Onze in-house dierenarts “Welopet” voor de gezondheid van je huisdier.

Een ruim assortiment producten voor honden, katten, vogels, vissen, knaagdieren en reptielen.

Persoonlijk advies van onze deskundige medewerkers.

Alles voor de gezondheid en verzorging van je huisdier, van voeding tot verzorgingsproducten.

Vijveraccessoires en -benodigdheden, inclusief vijverpompen, filters en waterplanten.

Kwaliteitsproducten van vertrouwde merken.