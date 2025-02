Leuke kookaccessoires

Kortingscode KWCLUBKOKEN is geldig op geselecteerde kookaccessoires via kw.be/club-koken



Tafellaken

€ 19,99 i.p.v. € 39,99

Etentje met de familie gepland? Of misschien komen de schoonouders wel dineren? Ongetwijfeld besteed je in die gevallen bijzondere aandacht aan je menu, maar ook je tafeldekking verdient bij zulke gelegenheden wat extra liefde.

Materialen: 50% polyester, 50% katoen

Afmetingen: 145 cm x 250 cm

Beschikbare kleuren: champagne, kiezel, blush



Tafelloper

€ 12,50 i.p.v. € 24,99

De tijd dat tafellinnen enkel diende om je tafel te beschermen, is al even voorbij. Je kunt er zoveel meer kanten mee uit! Stem de kleur af op de kleuren van je eetkamer, of laat je ze clashen om je tafel wat meer te doen opvallen. Gebruik je een tafellaken én een loper of een van beide? Je kan de lopers netjes in de lengte of nonchalant in het midden van de tafel leggen.

Materialen: 50% polyester, 50% katoen

Afmetingen: 45 cm x 160 cm

Beschikbare kleuren: aqua, kiezel, blush



Rustieke taartvorm met gekleurd randje

€ 7,99 i.p.v. € 15,95

Met een diameter van zo’n 27 cm is deze rustieke taartvorm perfect voor al je hartige en zoete taarten, maar eigenlijk is élk excuus goed om ‘m boven te halen. Want geef toe: het is een prachtexemplaar dat gerust mag pronken in je keuken, toch?

Materiaal: porselein

Afmetingen: Ø 27,2 cm, 4 cm hoog



Brabantia voorraadpottenset

€ 19,99 i.p.v. € 39,99

Trendy, handig en duurzaam: de glazen voorraadpotten van Brabantia hebben het alle drie. Onmiddellijk zien hoeveel penne, tagliatelle, havermout of suiker je nog in huis hebt? Daar zijn glazen voorraadpotten perfect voor. Ze zijn niet enkel praktisch én stijlvol, maar ook luchtdicht voor een langere bewaartijd.

Set van 3 glazen voorraadpotten

Materialen: Hoogwaardig glas en bamboe / Geschikt voor de koelkast (met deksel) en de microgolfoven en vaatwasser (zonder deksel)B



Ovenschotels Emile Henry

3 formaten vanaf € 17,50 i.p.v. € 34,95

Een ovenschaal is essentieel voor wie z’n gezin graag een bord dampend lekkers voorschotelt. Zijn ze bij jou thuis fan van lasagne, gratin dauphinois, moussaka en gehakt parmentier? Dan wordt het tijd om te investeren in een topovenschotel. Deze exemplaren van Emile Henry zijn perfect omdat ze eenvoudigweg als enige beantwoorden aan al onze strenge eisen.

Afmetingen: 290x190mm, 360x230mm en 420x270mm

Geschikt voor temperaturen tussen -20°C en 270°C

Geschikt voor oven, microgolfoven, diepvriezer en vaatwasser