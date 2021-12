Zweedse heavy metalband Sabaton brengt een bezoek aan Nieuwpoort, Zonnebeke en Diksmuide

Veel mogen we er nog niet over verklappen, want pas in maart 2022 komt hun nieuw album uit, maar de Zweedse heavy metalband Sabaton was te gast in ons land voor een internationale persconferentie naar aanleiding van hun nieuw album. Tijdens deze babbel kwamen we te weten dat de vijf groepsleden van de enkele dagen op Belgische bodem gebruik maakten om ook een bezoek te brengen aan de Tyne Cot Cemetary in Zonnebeke, het Albert I-Monument in Nieuwpoort en aan de Dodengang in Diksmuide.

Sabaton, één van de grootste heavy metalbands koos het Legermuseum in Brussel uit om als locatie te dienen voor de voorstelling van hun nieuwe album “The War To End All Wars”. Hun muziek vertelt over de emoties van oorlog, hun instrumenten laten de drum van veldslagen toeslaan in je lichaam. Het is het succes van Rammstein maar dan in verstaanbare lyrics en historische gebeurtenissen. Ze zijn graag gezien in België, dat bewijst hun show in de Lotto Arena die door het succes werd gehouden in het Sportpaleis en ze zijn ook thuis op Graspop, waar ze in 2019 nog de headliner waren. Hun locatie kon echt niet meer treffend zijn te midden tanks, gevechtsvliegtuigen, militaire uniforms en wapens….veel wapens. Journalisten van over de hele wereld waren uitgenodigd, allemaal Covid veilig natuurlijk, voor een exclusieve eerste luistersessie van hun nieuwe album “The War To End All Wars.” In dat album vertellen ze over de slag om de IJzer, het lente-offensief. Ze namen de tijd om de locaties van deze historische veldslagen te bezoeken. Wie herkende de bandleden toen ze het Albert I-Momument in Nieuwpoort, de Dodengang in Ieper of Tyne Cot Cometary in Zonnebeken bezochten? Velen zeker niet, maar dat was wel hoog bezoek in West-Vlaanderen. Wij spraken met zanger Joakim Brodén na zijn bezoek aan onze contreien. Het volledig interview mag pas in maart bekend worden gemaakt, inclusief de foto’s van hun aanwezigheid op West-Vlaamse bodem. Maar als West-Vlaams weekblad kregen we toch al de goedkeuring om kort te vermelden dat ze niet enkel aanwezig waren in ons land, maar ook een bezoek brachten aan drie locaties op West-Vlaamse bodem. Voor onze volledige babbel verwijzen we naar onze tekst in maart 2021. (PADI & Sandro)