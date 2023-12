Zuid-Afrikaanse popster Nádine op het podium van ‘Kerst in Vlaanderen’ in Hasselt, Dendermonde, Grimbergen, maar ook één keer in de Sint-Jan Baptistkerk in Oostende

De winter heeft zich stevig meester gemaakt over Vlaanderen, de temperaturen schommelen rond het vriespunt en dat betekent, zeker nu de Sint weer terug richting Spanje is, dat kerstlichtjes fonkelen en ‘Kerst in Vlaanderen’ voor de deur staat. De organisatie slaagde erin om de Zuid-Afrikaanse popzangeres Nádine bij vriesweer hier te krijgen, terwijl kerst in haar thuisland bij temperaturen rond of boven de 30 graden zal plaatsvinden. Voor ons een reden om de schone even te spreken. Sedert de pandemie zijn we gewoon om te zoomen en een digitale babbel met de innemende Nádine was het gevolg!

Belangrijk nieuws is alvast dat alle concerten plaatsgrijpen in kerken. Een ideale locatie om een dergelijk concert voor te stellen. Ook in Oostende, waar ‘Kerst in Vlaanderen’ present is in de Sint-Jan Baptistkerk aan de Elisabethlaan.

Als we goed geïnformeerd zijn was je op amper 13-jarige leeftijd al een tieneridool in Zuid-Afrika….

Nádine: “Het is niet aan mij om te spreken over idool of niet, maar het klopt inderdaad wel dat ik amper 13 jaar was toen alles me wat overviel. Ik werd gevraagd om een liedje in te zingen in een studio en dat vond ik keileuk. Allemaal nieuw voor mij en het was een song met een hoog kiddy-gehalte ‘Krappies & Kreefies’. De eenvoud van het liedje en het verhaaltje erachter maakte dat het meteen insloeg en als ik dan te horen kreeg dat mensen ook mijn stem heel uniek en mooi vonden was ik zo blij als wat. Het liedje werd een blijvende herinnering voor iedereen die ermee opgroeide.”

Je hebt werkelijk elke stap die je je kan inbeelden gelopen…

Nádine: “Zeg dat wel. Ik werd door onnoemelijk veel scholen gevraagd om mijn liedje te komen zingen. Ik denk dat ik zowat elke school die je maar kan vinden in mijn land bezocht heb (schaterlacht). Dat ging zo een hele tijd door en van het één kwam het ander. Een full-cd met allemaal liedjes die een hoog meezingehalte hadden. Je kan het een beetje vergelijken met dat wat K3 in jullie land betekent voor kids. Uiteindelijk evolueer je van zangeresje voor kids naar iemand die kan en mag optreden voor teenagers en youngsters. Toen ik op 18-jarige leeftijd een grote hit scoorde met “Kaapse Draai” (intussen een echte evergreen in de Afrikaanse muziek) was het voor mij een bevestiging dat ik het zou kunnen waarmaken als zangeres in mijn eigen land. Van jongsaf heb ik geleerd dat je keihard moet werken om er te geraken. Met een tourbusje van dorpje naar dorpje, overnachten in eenvoudige baanhotels en soms zelfs gewoon in de tourbus, ik heb het allemaal meegemaakt. Niet vergeten dat ons land enorm uitgestrekt is. Van Johannesburg bovenaan naar Kaapstad bijvoorbeeld moet je vergelijken met een vlucht van Brussel naar Madrid. Ik ken het knokken en niet opgeven om ergens te geraken.”

Internationaal mag je ook niet mopperen want je bent hier in Vlaanderen geen onbekende en tourde ook in China?

Nádine: “Ik probeer alles te relativeren en te genieten van ‘het moment’. Sedert 2008 heb ik een schitterend Belgisch management en zodoende ben ik regelmatig in Vlaanderen en heb ik heel wat vrienden in jullie land. Mijn favoriete orkest om mee op te treden is het Brussels CBS Orchestra. Grote uitgebreide band, passionele muzikanten, Joris is een super dirigent en alles is altijd vlekkeloos georganiseerd. Hele fijne mensen in Steenhuffel. Zij waren mijn begeleidingsband toen ik mijn 20-jarige carrière vierde in de Big Top Arena in Johannesburg. Eén van de mooiste highlights uit mijn carrière. En vier jaar geleden het concert in Bobbejaanland op het Retrofestival, wat was dat ‘de absolute max’. Oh ja, de mooiste herinnering aan een kerkconcert was in Zelzate, waar ik enkele jaren geleden helemaal alleen een kerstshow kon geven, ook met CBS, ‘n dat zal me voor altijd bijblijven. En ja, ik heb het geluk gehad om met mijn album “This Time I Know’ ruim 25 shows te doen in China. Een onvergetelijke ervaring. Maar dat is voor mij eigenlijk elk optreden. Of ik moet zingen voor 90 mensen in een klein theaterke of een volle arena van pakweg 3.000 mensen, ik probeer elke keer alles te geven.”

© The Booking Agency

Voor je nieuwe singel ‘Elevated Love’ trok je naar Zweden om het te schrijven en vervolgens naar Nederland voor de productie. Is een Europese doorbraak de ultieme ambitie?

Nádine: “Ik had de voorbije jaren het geluk om regelmatig met Zweedse songschrijvers te werken en die band is met de tijd alleen maar inniger geworden. Ook met Stas & Elke (Nederlands producersduo) heb ik een ‘click’ en dat resulteerde in de singel ‘Elevated Love’. Het is de voorbode van nog meer. Het feit dat ik veel in Europa en in België vertoef heeft ook met vriendschappen te maken. De productie van mijn kerstalbum bijvoorbeeld werd gedaan bij Patrick Hamilton, een straffe producer van bij jullie. Lex de Groot is dan weer iemand waar ik uren en uren mee in de studio kan vertoeven. Het is een vakman en gezellig mens! Ik steek niet weg dat ‘erkenning’ buiten Zuid-Afrika een boost geeft. Ik streef geen succes na of wil voldoening niet afmeten aan het aantal hits of aantal mensen in een zaal. Mensen die me spreken na een show of via sociale media en die geraakt worden door mijn liedjes, mijn teksten of mijn stem, dàt is mijn persoonlijke waardemeter.”

Wat mogen de mensen verwachten van je aanwezigheid tijdens ‘Kerst in Vlaanderen’?

Nádine: “Ik kijk ontzettend uit naar de samenwerking met de andere artiesten. Met Yannick heb ik eerder al samengewerkt en dat is zo een lieve man. Bovenal een onwaarschijnlijk talent met een werkelijk uniek crooner-stemgeluid. Hij mag wat mij betreft gerust letterlijk en figuurlijk naast Michael Bublé staan. Ik kijk ook uit naar Lissa. Een mooie verschijning en heel speciaal en uniek. De jongens van Tri Voci ken ik nog niet, maar ik sta echt wel te popelen om met hun het podium te delen. Als ik alle liedjes overloop en de duetten zie en hoor die we gaan brengen dan gaat het écht wel een speciale show worden!”

Heb je nog een speciale wens voor je Vlaamse aanhangers?

Nádine: “Meer dan ooit moet ik terug grijpen naar datgene wat ons land verbonden heeft en wat Madiba (zoals ze wijlen Nelson Mandela noemen in Zuid-Afrika) ons geleerd heeft, stay united! Heb vertrouwen in de goedheid van de mens en doe al eens iets voor een ander. Kijk niet weg als iemand in nood zit. Stay united of blijf samen. Doe eens iets voor een ander. Oordeel of veroordeel niet als je een situatie niet kent. Probeer, en al zeker met kerst, een hand te reiken naar diegenen die het nodig hebben of zij die het niet verwachten. Die jou misschien jammerlijk genoeg links laten liggen of waar je zelf uit koppigheid de rug naartoe keerde. Dan zorgen we op onze eigen manier binnen onze eigen mogelijkheden voor een klein beetje vrede op aarde.” (PADI & The Booking Agency)

Je kan Nádine samen met Yannick Bovy, Lissa Lewis en Tri Voci aan het werk zien tijdens ‘Kerst in Vlaanderen’. In Antwerpen (22 december), Hasselt (23 december), Oostende (26 december), Dendermonde (27 december) en de slotshow in Grimbergen (28 december). Tickets en alle info via www.kerstinvlaanderen.be