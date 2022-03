Zowie (18) en Mon (19) van Uilenspiegel Events uit Brugge: “Onze passie voor ondernemen én muziek zit in de genen”

Zowie Hayen is 18, zijn stiefbroer Mon De Rijck is 19. Beiden zijn nog jong, maar toch runnen ze al Brasserie-Hotel Uilenspiegel in de Langestraat in Brugge, én zijn ze ook de bezielers van Uilenspiegel Events, met optredens in de Heilige Familiekerk in Brugge. “Het zit vooral in onze genen. Nog meer in deze van mij, dan van Mon”, bekent Zowie. “Mijn pa was ook al op 19-jarige leeftijd een ondernemer in Sint-Truiden. Ook bij mij blijft dat kriebelen om te ondernemen.”

Vorig jaar stapte Zowie in het huwelijksbootje met Lucia, maar Zowie én Mon zijn nog altijd onafscheidelijk. Zie je de ene, dan zie je de andere. Is de ene met iets bezig, dan is de andere ook met iets of met hetzelfde bezig. Beiden zijn jonge ondernemers, die ondanks hun leeftijd niet bang zijn om met een nieuw project te starten en ervoor te gaan. “Vooral ik heb dat mee van mijn papa Carlo”, verklapt Zowie. “Mijn grootmoeder had een frituur De Ritz in Hasselt, rechtover de bekende discotheek De Ritz. Op 18-jarige leeftijd begon mijn pa met een discotheek in Sint-Truiden. Hij was rond de 30 jaar toen hij verhuisde naar Blankenberge, waar hij een restaurant open hield en waar hij ook optredens verzorgde in de zaak op het Manitobaplein. Zeven jaar geleden zijn we dan verhuisd naar Brugge, waar mijn ouders de zaak grillhouse The Rat Pack open hielden. Mijn (stief)broer en ik zagen onze ouders altijd hard werken. Twee jaar geleden werden Mon en ik eigenaar van Brasserie-Hotel Uilenspiegel met een terras langs de Predikherenrei. Pa was een jonge ondernemer en wij ook. ’t Zit in onze genen. Stil zitten kunnen we niet, we moeten constant bezig zijn.”

Zowie én Mon: onafscheidelijk! © PADI/Daniël

Beiden studeerden in Sint-Jozef Sint Pieter in Bankenberge. Zowie volgde de richting wiskunde/wetenschappen/latijn en Mon economie/moderne talen. Het muziekgenre van Mon wisselde wel eens af in zijn leven. “Iedereen luistert naar muziek, ook ik. Vroeger luisterde ik vooral naar hiphop, maar nu ben ik liefhebber van muziek uit de jaren tachtig en negentig. Zelf luisterde ik niet vaak naar Vlaamse artiesten. Vorige vrijdag kwam Willy Sommers hier optreden. Wat een ambiance, dat was echt gezellig”, bekent Mon. “Mama’s Jasje is ook een populaire artiest en ook zijn muziek weet ik te smaken. Op internationaal vlak heb ik een boontje voor Johnny Logan. Hij is niet enkel een vriendelijk man, maar ook een goede zanger.” Vroeger genoot Zowie van rapmuziek, nu luistert hij naar muziek uit de jaren zeventig en tachtig. “Dat is de aangenaamste muziek. Vooral als je met een zaak zit. Je kan maar moeilijk de mensen een croque laten eten, terwijl er muziek weerklinkt om aan het shaken te slaan”, lacht Zowie, die nogmaals benadrukte dat zijn ouders al veel werkten, én dat het nu de droom van Mon en hemzelf is om van Brasserie-Hotel Uilenspiegel, én van Uilenspiegel Events iets moois te maken. “We gaan er iedere dag keihard aan werken.” (PADI)

De volgende show van Uilenspiegel Events is op vrijdag 29 april vanaf 19 uur met een driegangenmenu, optredens van Johnny Logan, George McCrae, Michael Angelo, Leah Bien en Guy Neve. Prijs: inclusief maaltijd 69 euro per persoon. Info andere shows en reservaties via www.uilenspiegelevents.be/events.