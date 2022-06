‘Zomerhit’ komt naar De Panne, Bredene én Blankenberge tussen 11 juli en 20 augustus

Wie zomer zegt, zegt muziek, sfeer en veel optredens. Zomerhit is al jarenlang een hoogtepunt dat toont wat onze Vlaamse artiesten allemaal in hun mars hebben. En dit jaar is het muziekfeest groter dan ooit, want Radio 2 en Eén slaan de handen in elkaar voor zes weken lang plezier, van maandag 11 juli tot en met zaterdag 20 augustus. Zowel op radio en televisie als online.

Radio 2 is elke dag van de partij, met veel muziek, zomerse verhalen en een kijkje achter de schermen van de televisie-uitzendingen. Ann Reymen, Caren Meynen en Daan Masset dompelen je helemaal onder in zomerse sferen. Dit jaar worden twintig artiesten van bij ons genomineerd voor de Zomerhit-trofee. Die komen allemaal langs bij Radio 2 en treden ook op.

Eén maakt zes spetterende televisie-uitzendingen, met de twintig genomineerden. Op het einde van de zesde show weten we wie de grote winnaar is. Maar er is nog veel meer dan dat. Zomerhit-winnaars van vroeger komen hun grote successen nog eens zingen. Er zijn verrassende duetten en er komen ook internationale kleppers langs om de Belgische kust in de fik te steken. Siska Schoeters en Niels Destadsbader zijn de presentatoren van dienst.

Radio 2 maakt de twintig genomineerden bekend vanaf maandag 4 juli. Daarna is het aan de luisteraars van Radio 2 en kijkers van Eén. Door te stemmen bepalen zij wie er op zaterdag 20 augustus met de trofee naar huis gaat. Van maandag 11 tot en met zaterdag 23 juli komt Zomerhit naar De Panne, van maandag 25 juli tot en met zaterdag 6 augustus naar Bredene en van maandag 8 augustus tot en met zaterdag 20 augustus naar Blankenberge. Iedere dag kan je tussen 10 en 20 uur een kijkje nemen aan de Radio 2-studio. Je favoriete radiopresentatoren zijn erbij, samen met een hele reeks bekende gasten. Wanneer de televisieshows worden opgenomen, is het ook ’s avonds feest. Op dinsdag 12 en woensdag 13 juli is dat zo in De Panne, op woensdag 27 en donderdag 28 juli in Bredene en op donderdag 11 en zaterdag 20 augustus in Blankenberge, telkens rond 20.30 uur. De opnames zijn gratis en vrij toegankelijk voor iedereen. (PADI)

Zomerhit | uitzendingen op zaterdag 16, 23, 30 juli, 6, 13 en 20 augustus, telkens rond 20.45 uur | op Eén en VRT NU