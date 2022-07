Zing met Adamo mee ‘Vous Permettez Monsieur’ of ‘Sans Toi Mamie’ tijdens zijn optreden in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Op vrijdagavond 29 juli is Adamo te gast voor een optreden in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Het is de allereerste keer dat Adamo naar deze locatie komt. Hij laat zich op het podium omringen door topmuzikanten. In zijn concert brengt hij zowel nieuw werk als tijdloze klassiekers.

Een carrière die meer dan 55 jaar overbrugt, ruim 30 albums, zowat 500 liedjes en maar liefst 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Het zijn duizelingwekkende cijfers die de Belgisch-Italiaanse zanger Salvatore Adamo kan voorleggen. Een levende legende is hij, bekend in zowel Vlaanderen als Wallonië én in het buitenland.

Adamo. © PADI/Daniël

De passie voor muziek heeft Salvatore van geen vreemde. Zijn moeder en vader zongen graag en veel. Zo werd hij doordrongen van het Italiaanse lied. Maar tegelijk hoorde hij ook Brel, Bécaud, Aznavour. Zo werd de Adamo-sound geboren. Zijn stem en melodie klinken Siciliaans terwijl de teksten belgo-français geïnspireerd zijn. In de jaren 60 gaat het snel voor de jonge zanger en volgt de ene hit de andere in recordtempo op. Wie Adamo zegt, denkt meteen aan “Tombe la neige”, “Vous Permettez Monsieur” en “Les Filles du Bord de Mer”. Ook de meer controversiële nummers “Insch’Allah”, een lied voor de vrede, en “Dolce Paola”, een lofzang voor de toenmalige prinses, deden het bijzonder goed. Een halve eeuw later kan deze levende legende terugblikken op een indrukwekkende carrière vol optredens. En toch is zijn honger nog steeds niet gestild…

Adamo. © PADI/Daniël

In 2022 staat Adamo voor het eerst in de Proximus pop-up arena in Middelkerke voor een groots concert! Op het podium laat hij zich omringen door topmuzikanten, en in zijn concert zowel nieuw werk als tijdloze klassiekers, ‘Dolce Paola’, ‘Sans Toi Mamie, ‘Vous Permettez Monsieur’…, aan bod komen. Wie afkomt, zal zeker en vast vol lof terug naar huis keren. (PADI)

Tickets: 49, 59, 65 en 75 euro. Opgelet! Voor tickets die aan de kassa worden gekocht wordt een extra servicekost van 2 euro per ticket aangerekend. www.popuparena.be