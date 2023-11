Zillion The Club Classxxx in de Waagnatie in Antwerpen: wàt een feest!

Frank Verstraeten is naarstig bezig aan een revival van zijn Zillion. Hij bracht op vrijdagavond 3 november de Zillion The Club Classxxx naar de Waagnatie in Antwerpen. Ook wij wilden nog wel eens onze ‘jeugdjaren’ herbeleven en dus bolden we naar Antwerpen.

Voor heel wat mensen in de zaal was het nostalgie, dat zag je ook duidelijk aan de leeftijd van de bezoekers. Jong en oud mag je hier wel letterlijk nemen. Verschillende DJ’s hadden de opdracht om het feestje een nostalgische toets te geven, en slaagden daar perfect in. Onder leiding van Joyce De Troch waren er af en toe danseressen die toch wel die typische Zillion-toets eraan toevoegden. Frank Verstraeten zelf nam ook plaats achter de draaittafel, onder luid gejuich en enthousiasme van het aanwezige publiek. Qua aankleding van de zaal mocht het misschien wat méér zijn, zodat je toch meer dat discotheek-gevoel zou hebben, maar wat de muziek betreft: absoluut geslaagd! Zillion staat voor iets, en het mag gezegd zijn dat de sfeer er duidelijk goed inzat. Nog meer van dat, Frank! (PADI & Sandro)