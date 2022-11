ZILLION is dood, lang leve PROJEXXX

De vier ZILLION party’s in de Antwerpse Waagnatie die werden georganiseerd bij het uitbrengen van de film, kenden een gigantisch succes. Ze werden niet alleen druk bezocht door iedereen die ooit zelf bezoeker was geweest van de club, maar ook door een hele nieuwe generatie jongeren die de discotheek zelfs nooit gekend hebben. Zij vielen niet alleen als een blok voor de typische clubsound van toen, ook de licht, LED – en geluidsproductie van de party maakten indruk. Niet zo vreemd als je weet dat ZILLION als discotheek een hoogstandje van techniek was, en op dat vlak zijn tijd ver voorruit was.

Gesterkt door het succes van de film en de party’s in Antwerpen heeft Zillion bezieler Frank Verstraeten beslist om een vervolg te brengen in de vorm van PROJEXXX, een party die zal doorgaan op vrijdag 3 februari in Flanders Expo. “Met PROJEXXX heb ik niet de ambitie om de discotheek van 20 jaar geleden opnieuw tot leven te brengen. De jongeren van nu mogen dan wel fan zijn van de nineties en nillies, het zal geen retro-party worden. Het zal een eigentijdse interpretatie zijn van hoe ik ZILLION, mocht deze in 2023 nog bestaan, er zou laten uitzien en hoe de sound zou klinken. De focus ligt daarbij op een indrukwekkende licht – en ledshow. Ook muzikaal zal de sound van toen in een fris maar toch herkenbaar kleedje worden gestoken. Geen nostalgie, wel vernieuwing!”, aldus Frank Verstraeten.

En dat uniek ‘staaltje van techniek’ mag je ook letterlijk nemen. Kosten nog moeite zullen gespaard worden om een indrukwekkende show neer te zetten met gebruik van de laatste technologieën en ontwikkelingen in Led en licht. (PADI)

PROJEXXX : vrijdag 3 februari 2023 in Gent Expo van 22 tot 6 uur. Tickets en info: https://zillion.xxx/projexxx/