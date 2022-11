Zet het nieuwe jaar feestelijk in met een optreden van Willy Sommers tijdens zijn nieuwjaarsconcert in Kursaal Oostende

Op zaterdagavond 7 januari brengt Willy Sommers een nieuwjaarsconcert in Kursaal Oostende. Een ideale manier voor de fans om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

Met 50 jaar op de carrièreteller is Willy Sommers niet meer weg te denken uit de Vlaamse showbizz. Als zanger, presentator én entertainer is hij een absoluut icoon. Of je nu jong, oud, fan bent van Nederlandstalige muziek of niet: ièdereen kan meezingen met ‘Zeven Anjers, Zeven Rozen’, ‘Laat De Zon In Je Hart’, ‘Als Een Leeuw In Een Kooi’, ‘Het Water Is Veel Te Diep’, Bruilofsklokken’, enz. “In januari 2020 waren we een traditie gestart met mijn nieuwjaarsconcert. Samen met mijn fans zou ik jaarlijks het nieuwe jaar inzetten en vieren in Kursaal Oostende. Vanwege de ondertussen wel bekende schuldige konden de edities 2020 en 2021 niet doorgaan. Op de eerste zaterdag van januari 2023 zal ik eindelijk weer op het podium staan van Kursaal Oostende voor een avond met al mijn grootste hits. Ik hoop jullie allemaal daar te zien en er en spectaculaire avond van te maken”, stipt Willy Sommers aan.

De koning van het Vlaamse lid is na 50 jaar nog lang niet uitgezongen. Hij is er helemaal klaar voor om, samen met zijn fans, 2023 op een onvergetelijke manier in te zetten. Herontdek zijn uitgebreid repertoire en kom mee het nieuwe jaar vieren tijdens zijn nieuwjaarsconcert op zaterdagavond 7 januari in Kursaal Oostende in een organisatie van Gracia Live. (PADI)

Tickets: 55 en 65 euro. Info en tickets: www.gracialive.be – www.kursaaloostende.be