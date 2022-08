Zesjarige Mauro mag op podium met Niels Destadsbader én liedje zingen voor uitverkochte Proximus Pop-Up Arena

Een heel pakkend moment maandagavond in de Proximus Pop-Up Arena toen Niels Destadsbader tijdens zijn optreden de zesjarige Mauro Dewaegemaeker uit Brugge uit het publiek pikte. Niels zong voor hem zijn liedje ‘Ik Heb Je Lief” en ook Mauro mocht een stukje meezingen. “Vorig jaar haalde Niels ook al eens Mauro uit het publiek in de Ghelamco Arena in Gent om op het podium te dansen. Hij zal er nu weer wekenlang over vertellen”, zegt zijn mama Sylvie.

De hele show lang stond Mauro (6) met een bordje te zwaaien, richting Niels Destadsbader op het podium. Mauro had een micro gemaakt uit karton met daarbij een tekstje. Niels had het al regelmatig opgemerkt en bijna op het einde van zijn optreden haalde hij de kleine Mauro uit het publiek. Hij zette hem naast zich en begon de tekst voor te lezen dat op z’n bordje stond.

“Mauro, 6: passie zingen, dansen en toneel. Droom: podium, zanger en acteur worden. En dan staat er: Held en voorbeeld, Niels!“, las Destadsbader voor. Het publiek schreeuwde het uit. “Dan staat er in ’t groot vermeld: ben jij mijn papa”, lachte Niels, waarna hij direct zei dat dit niet waar was.

Niels vroeg aan de jongen of hij zijn liedjes goed kende én of hij ze zou meezingen. Even later begon Niels ‘Ik Heb Je Lief’ te zingen voor Mauro, waarna hij zelf ook even mocht meezingen. Het publiek kreeg kippenvel van dit prachtige moment. Na een daverend applaus werd hij door Niels terug gebracht naar zijn ouders.

Grote fan van Niels

Mauro, die over enkele weken in Assebroek in het eerste leerjaar start, is net zoals zijn mama grote fan van Niels. “Hij heeft dat waarschijnlijk mee van mij”, lacht Sylvie. “Toen hij vier jaar was, zijn we voor de eerste keer naar een optreden geweest. Het is ook niet de eerste keer dat hij Niels echt kon ontmoeten. Vorig jaar heeft hij er al even mee gebabbeld tijdens een signeersessie in Supra Bazar in Gullegem en vorige zomer mocht hij ook al even op het podium in de Ghelamco Arena samen met hem dansen. Toen was dat wel voor een iets kleiner publiek dan deze week.”

Het podium in de pop-up arena was deze keer stukken groter. “We hadden niet verwacht dat Mauro op het podium zou geraken, maar hij is een volhouder. Hij heeft het hele optreden lang zijn zelf geknutseld bordje in de lucht gehouden. Gelukkig hadden we vlug tickets gekocht, waardoor we goede plaatsen hadden op de vijfde rij. Het was een fantastische ervaring voor Mauro. Je zag dat hij wel onder de indruk was van zoveel mensen, maar hij heeft er enorm van genoten. Hij zal er waarschijnlijk nog weken lang over babbelen en binnenkort ook in geuren en kleuren over vertellen op school tegen zijn vriendjes”, zegt Sylvie.

Zot van muziek en dans

Mauro houdt van zingen en dansen en wil later graag zanger en acteur worden. “Door de DVD van Niels te zien, was hij erg geïntrigeerd door het hele podium- en showbizzleven. Hij zingt nu met allerlei shows mee en probeert de dansjes na te doen. We hebben ondertussen ook een soort speelgoedmicrofoon gekocht, waarmee Mauro thuis shows geeft voor ons.”

Maar Mauro wil er echt zijn hobby van maken. “Hij heeft nu al drie keer meegedaan met een musicalstage, waarbij ze op het einde samen met de groep een voorstelling doen. En zo zagen we dat het echt wel zijn ding is om op een podium te staan. Hij is helemaal niet verlegen en fleurt er van op. Totaal het tegenovergestelde van zijn jongere broer, die achter mijn benen wegkruipt”, lacht Sylvie.

Mauro mocht in mei op Moederdag ook meedoen als een van de figuranten in een Plop-show. “We proberen hem af en toe in te schrijven voor een casting, maar we zorgen ervoor dat het zeker combineerbaar blijft. Onlangs heeft hij nu ook een kleine figurantenrol gehad in de nieuwe oorlogsfilm “Wil” van Tim Mielants, waar onder andere Matteo Simoni in meespeelt. Het is allemaal heel spannend voor Mauro en het is ook fijn voor ons om te zien hoe hij daar plezier uit haalt”, besluit Sylvie. (PADI)