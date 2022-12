Zes West-Vlamingen nemen deel aan ‘Priscilla, Queen of the Desert’ in Antwerpen

In de cast van ‘Priscilla, Queen of the Desert’ zitten er maar liefst zes West-Vlamingen, die in onze provincie hun roots hebben maar die nu bijna allemaal ergens anders wonen.

InTeam zorgt voor een absolute première in de Benelux met de komst van de Nederlandstalige versie van de legendarische musical PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT naar de Arenbergschouwburg in Antwerpen. De 80’ies en 90’ies hits, die de musical zo populair maken, worden in het Engels gebracht. Pluimen en bloemen: de nieuwe trailer van de musicalproductie ‘Priscilla, Queen of the Desert’ toont de drie hoofdrolspelers in vol ornaat. Het promofilmpje werd opgenomen in de bekende dragclub ‘Mask’ara’ in Borsbeek en vormt het decor van een show, waarin Jeroen Logghe, Baptiste Vuylsteke en Brecht Callewaert als hun alter ego het beste van zichzelf geven. Het trio leeft zich uit op de muziek van de eigthies hits ‘Finally’ en ‘I Will Survive’, in een choreo van Matthew Michel. De iconische bloemenkostuums – met een knipoog naar de originele filmversie – zijn aan de hand van Yannic Duchateau, de kopstukken van Nic Hopstaken. Gert Botty had de supervisie over de make up.

Het filmpje geeft al duidelijk de sfeer van de musical mee: uitbundig, wat ‘campy’ en met een vette knipoog. Het publiek heeft duidelijk zin in een musicalfeestje, want de ticketverkoop schuurt momenteel tegen 2000 verkochte kaarten aan. De voorstelling, begeleid door een live band onder leiding van Charles Vanden Broucke, is te zien van 27 januari tot en met 5 februari 2023 in de Arenberg in Antwerpen.

En in deze productie zitten er zes West-Vlamingen: Baptiste Vuylsteke is afkomstig uit Sint-Denijs (Zwevegem) en woont nu in Antwerpen. Brecht Callewaert groeide op in Desselgem en heeft nu ook een stekje in Antwerpen. Gregory Langen komt uit Gullegem, maar vestigde zich ook in Antwerpen. Janis Vercaempst is van Waregem, Saïn Vantomme van Menen en de muzikale leider is Charles Vanden Broucke uit eveneens Menen. (PADI)

