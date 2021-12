Zangeres Nadine stond voor de eerste keer in vijftien jaar terug op het podium in Izegem

Ken je nog zangeres Nadine (Balcaen) uit Sint-Eloois-Vijve (Waregem). De nieuwe generatie wellicht niet, maar de ‘oudere’ generatie zeker en vast nog wel. In de jaren negentig en 2000 stond Nadine vaak op het podium. Rond 2006 werd het echter rond haar op muzikaal vlak stil, zelfs heel stil én dit vele jaren lang. De reden: Nadine zorgde voor haar zieke echtgenoot, die gelukkig genas van kanker. Daarnaast had de zangeres het ook een beetje gehad met de muziekwereld.

Wie op maandag 20 december aanwezig was op de namiddagshow in zaal Mandeldaele in Izegem kreeg een mooi kerstcadeau aangeboden. Zangeres Nadine stond inderdaad terug op het podium, samen met Luc Van Meeuwen. “Het was vijftien jaar geleden dat ik nog eens op een podium stond en dus ook vijftien jaar geleden dat ik nog eens voor een publiek zong”, bekent Nadine, die we nog kennen van haar vroegere samenwerkingen met Chris Reilhof uit Izegem. “Toen ik vroeger ergens optrad en ook Luc Van Meeuwen stond op de affiche, dan zongen we meestal samen het duet ‘Ons geheim’. Recent leerden we zaal Mandeldaele en David Galle kennen. Mijn man en ik komen wel eens hier eten of naar een show kijken. David zei dat Luc Van Meeuwen kwam optreden. We wilden dat wel eens bijwonen, want ’t was al zoveel jaren geleden dat ik nog eens die artiest zag optreden. Enkele dagen ervoor kreeg ik de vraag of ik terug het duet met hem zou zingen. Eerst zag ik dat niet zitten, daarna besloot ik het toch te doen. Ik repeteerde de tekst thuis in mijn woonkamer”, lacht Nadine, getrouwd met Marnix Van Maerrem. “Het was immers al zolang geleden. Voor het duet zelf was ik niet nerveus, maar ’t is wel goed gelukt. Of ik nu terug begin te zingen? Dat denk ik niet. ’t Zal bij die ene keer blijven”, besluit Nadine, die jaren geleden een eigen cd ‘Een lach en een traan’ met drie liedjes uitbracht. (PADI)

