Zangeres Claudia opent – samen met echtgenoot Vincent – op vrijdag 14 april wijnbar Vincl’O in Oostende

Op vrijdag 14 april opent zangeres Claudia Decaluwé (Sha-Na), samen met echtgenoot Vincent Devries, om 11.30 uur officieel de deuren van hun nieuwe wijnbar Vincl’O in de Christinastraat 61 op een boogscheut van De Grote Post in Oostende. Vroeger werkte Claudia in de brouwerij ‘Bourgogne des Flandres’ in Brugge en bij Fort Napoleon in Oostende. Vincent was in de catering actief. Beiden vonden dat nu het ideale moment was aangebroken om met een eigen zaak te beginnen. Bij Vincl’O kan je genieten van betaalbare kwalitatieve wijnen. Je kan er ook een passend hapje bij eten.

Wat we hieronder neerschrijven maakten we allemaal mee. In 1986 nam Claudia deel aan de Baccarabeker in het Casino van Middelkerke. Ze was toen pas 16 jaar jong. Vanaf midden 1995 maakte ze deel uit van de meidengroep Sha-Na, nadat Marva Nielsen het duo had verlaten. Claudia vormde een duo met Petra Lerutte en later met Nathalie Lobué. In 2007 stopte Sha-Na ermee. Samen met gewezen partner Gunter Van Campenhout vormde ze dan de groep Spark. In 2009 gingen ze uit elkaar, na een relatie van 11 jaar. Claudia was ook lid van Twinsband, een covergroep die vaak werd gevraagd voor evenementen. In 2011 maakte ze een comeback met Sha-Na. Samen met Petra Lerutte bracht ze in dat jaar de single ‘Ladies Night’ uit. In datzelfde jaar deed ze ook mee aan de talentenjacht ‘The Voice van Vlaanderen’. Daarna werd het op muzikaal vlak stiller. Vorig jaar in augustus stond Claudia, samen met Petra, nog op de Zeedijk van Westende voor de opnames van het programma ‘Tien-om-te-Zien’. Toen was ze inderdaad nog eens terug te zien op tv. Voorlopig is het op muzikaal vlak wat stil, alhoewel ze regelmatig nog eens zingt bij de Band of Musos o.l.v. producer en topgitarist Eric Melaerts..

Claudia (52) zag het levenslicht in Oostende. Ze woonde zo’n 17 jaar in Stekene en later in Brugge. In oktober 2020 kwam ze zich terug vestigen in haar geboortestad Oostende, waar ze vrijdag, samen met Vincent (49), een eigen wijnbar opent.

Je start met een nieuw hoofdstuk in je leven?

Claudia: “Ik drink graag wijn (lacht). Ik verhuisde naar Oostende. Vincent en ik drinken graag een wijntje, maar we vonden dat niet direct terug in Oostende. We woonden ooit in Brugge, waar er wel veel wijnbars zijn. In Oostende niet. Toen kwamen we op het idee om misschien zelf een wijnbar te openen, want zowel Vincent en ik moeten nog een tijdje werken vooraleer we met pensioen zijn. Eén jaar geleden gingen we op zoektocht. We zochten naar een geschikt pand en we vonden dat in de Christinastraat in Oostende. Het leuke aan dit pand is dat de voorzijde helemaal kan openschuiven, zodat je in feite ‘buiten’ zit. Het zorgt voor een Parijse sfeer, want dat is ook zo in die Parijse bistro’s. Vooraan mogen we nog een terras plaatsen. Ik doe dat samen met mijn man. Vincent is chefkok, die afstudeerde aan de Hotelschool in Koksijde. Al zeg ik het zelf, maar hij kan heel goed koken.”

Hoe kwamen jullie op die naam?

Claudia: “We hebben daar grondig over nagedacht. Vinclo’O komt van Vincent (VIN) en Claudia (CLO). Velen zeggen tegen mij Clo. De O is van Oostende. Om dat goed te laten uitspreken, plaatsen we nog een passend afkappingstekentje voor de O van Oostende. En ‘vin’ is ook wijn hé.”

Wat bied je het clienteel aan?

Vincent: “Onze core business is de goede middelmaat. Een dure goede wijn vinden is echt niet moeilijk. Neem je een fles Meursault vast dan zullen de mensen dat fantastisch vinden. Maar een goede wijn serveren vanaf 6,5 euro per glas is niet gemakkelijk. Daarin moet je zoeken voor prijs/kwaliteit. De mensen moeten een goed glas wijn krijgen voor een goede prijs. We hebben hier veel merken staan.”

Claudia: “Dat is ook een beetje afhankelijk van wat je allemaal lust. De ene drinkt graag Italiaanse wijn, Duitse, Oostenrijkse of Hongaarse wijn. De ene drinkt graag een bordeau, de andere bourgogne. We hebben het allemaal.”

Moet je jezelf daarin nog verdiepen?

Claudia: “Absoluut, de wijnkennis is alomvattend. Vincent kreeg al wijnleer in school en op dat vlak is hij al beter geïnformeerd. Ik ben geen sommelier. Ik vind dat wel een heel interessante branche, maar ik moet nog veel bijleren.”

Vincent: “We gaan ook niet pretenderen dat wij beiden sommeliers zijn en dat je naar hier moet komen om een hele encyclopedie te vernemen. We willen dat de mensen naar hier komen, een beetje uitleg krijgen over de gekozen wijn en dat ze vooral kunnen genieten van hun glas wijn. We bieden ook hapjes aan. Kleine gerechtjes. Mensen noemen dat tapas, zoals gamba’s met een Thaïse noedelsalade, enz. Je kan ook een charcuterie- of kaasbordje verkrijgen. Wij zijn geen restaurant pur sang. Het is dus niet de bedoeling dat je hier een zeetong of mosselen kan verkrijgen.”

Claudia en Vincent in hun wijnbar Vincl’O. © PADI

Dit pand is wel goed gelegen, dichtbij Kursaal Oostende, De Grote Post, de winkelstraten, enz.

Vincent: “De Christinastraat was altijd een beetje mijn dada. Ze hebben de straat net vernieuwd en deze straat wordt een wandelpad tussen de twee winkelstraten. We hopen dat dit een trendy straat wordt, waar er een toffe sfeer heerst.”

Is dat dé laatste job voor jullie pensioen?

Claudia: “Ik hoop van wel. Het is een serieuze investering en dus willen we hier zeker binnen vijf jaar nog zitten. We hopen op zéker tien jaar, dan ben ik 62 jaar. Amaai!”

Hoe gaat het met je zingen?

Claudia: “Ik ga nog wel eens optreden met de Band of Musos. Er zijn nog wel plannen, maar er kroop in onze zaak al veel tijd en er zal nog veel tijd inkruipen. Het is al een serieus werk om de wijnkennis te vergaren. Normaal doe je daar drie jaar over… In de zomer 2022 speelden we met het idee van een wijnbar te openen. Voor mezelf is die wijnbar een leuke uitdaging. Ik werk graag in de horeca, ik ben een wijnfanaat en ik ben sociaal. Misschien zal ik één keer per maand hier een avond organiseren dat ik zal zingen. Er zijn 24 zitplaatsen binnen, zonder het terras. De mensen kunnen dan reserveren voor een glaasje, een hapje, een optreden van mezelf met een pianist. Maar dat zal pas later zijn, wanneer we al een beetje ingewerkt zijn.”

Ben je nerveus voor die start?

Claudia: “Dat is logisch hé. Er zal wel volk afkomen, maar het moet niet direct vol zitten. Ik zou liever hebben dat het zich rustig opbouwt, zodat we ons goed kunnen inwerken.”

Vincent: “Voor de kassa zou het goed zijn dat het vanaf dag één stampvol zit, maar zelf moeten we ook onze draai vinden. Er komt zoveel bij kijken. We zijn ook maar met twee. We doen het samen, zonder personeel. Vroeger vond ik het leuk van een mooi bord met een gerecht klaar te maken, maar ik miste het contact met de zaal. Vandaar dat we besloten om hier alles open en bloot te doen. De keuken is geïntegreerd in de zaal en dus zie ik direct de feedback van de mensen wanneer ze één van de gerechtjes ontvangen. Hier is ook alles vers. De frigo zit vol. Is iets uitverkocht, dan is het niet meer te verkrijgen. Er komt niets uit de diepvries.” (PADI)

Vanaf vrijdag 14 april om 11.30 uur: wijnbar Vincl’O, Christinastraat 61 in Oostende. Info: 0487 15 20 05 – facebook Vincl’O Oostende – Open van 11.30 tot 22 uur. Gesloten op dinsdag en woensdag.