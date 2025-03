Zanger Koen De Smet uit Nieuwpoort stelde nieuwe single ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ voor tijdens Aalst Carnaval

Als jonge gast liep de nu 48-jarige, ingeweken Nieuwpoortenaar Koen De Smet, al mee met De Aalsterse Gilles tijdens Aalst Carnaval. “Dat was 36 jaar geleden als trompettist, wat mij altijd als een warme herinnering is bijgebleven”, opent Koen het gesprek. Naast zijn succesvolle eerbetoon aan Benny Neyman, de man die hem muzikaal inspireerde en waarmee hij jarenlang samenwerkte, staat Koen momenteel in de belangstelling met zijn nieuwste carnavalskraker ‘Als Ik het Allemaal Had Geweten’.

“Het is een feestelijke polonaise met een dubbele boodschap. Hoe vaak zeggen mensen niet dat ze dingen anders zouden aanpakken als ze vooraf wisten hoe een beslissing zou uitpakken? Ik kom zelf uit een moeilijke periode, met foute vrienden en een gevecht tegen de drank als kwelduivel. Gelukkig pakte het allemaal goed uit en kon ik, dankzij de steun van mijn thuisfront en mijn echtgenote, die bladzijde omdraaien. ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ is voor mij persoonlijk een mooie afsluiter die ook nog eens goed uitpakt en kan rekenen op heel wat steun en waardering. Een pak carnavalsverenigingen draaien hem, net als lokale en regionale radiostations, waar de single in hoge rotatie op de playlisten staat. Uiteraard doet dat deugd.”

Naast ‘de feesthit in wording’, zag Koen De Smet maandag nog een grote droom in vervulling gaan en mocht hij ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ officieel voorstellen in Aalst, net voor de vorming van de stoet. “Ongelofelijk hoeveel mensen aan het water bij AKV Lekken en Plekken stonden mee te zingen om iets over één ’s middags. Dat enthousiasme, die energie, ongelofelijk. Voor mij was dit één van de mooiste momenten die ik mocht meemaken. Het deed mij terugdenken aan de tijd dat ik zelf deelnam aan Aalst Carnaval. Ik ervaarde datzelfde plezier, maar dan maal tien. Er werd zelfs meegezongen toen het refrein de tweede keer passeerde. Zalig!”

Ook de Aalstenaars die erbij waren, zagen en hoorden dat het goed was. “Tof dat Koen onze groep uitkoos om zijn nieuwste single te brengen. Een echte polonaise waarmee de sfeer direct goed zat. Zijn liedje heeft potentieel. Misschien moet hij toch maar eens overwegen om er volgend jaar een Oilsjterse versie van te maken. Waarom niet?”, klonkt het enthousiast bij de omstaanders Anja Van Assche en Jalinka. (PADI)

De nieuwe single ‘Als Ik Het Allemaal Had Geweten’ van Koen De Smet verscheen op het label van The Music Office en is nu digitaal beschikbaar.