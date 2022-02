Zanger Glenn Thienpondt speelt mee in de film ‘The Betrayal’

Glenn Thienpondt, nieuwkomer in de Vlaamse Showbizz met het imago van de ideale schoonzoon, krijgt een belangrijke rol in de film ‘The Betrayal’ van regisseur Michael van Weerst.

Glenn die al bekend werd met het liedje ’Maak me met jou glimlach blij’ en eerder ook al bekendheid verwierf als winnaar bij het tv-programma ‘Komen Eten’ is met acteren niet aan zijn proefstuk toe. In het verleden speelde hij al meermaals grote rollen in films van Michael van Weerst en acteerde hij ook in sketches in revueshows. In ‘The Betrayal’ zijn naast Glenn meerdere bekende gezichten te zien, zoals Marina Wally, Steve Tielens, Steven Maestro, Bert Lenny (vader van de overleden bekende Gentse artiest Nico Lenny) en meerdere bekende namen uit de showbizz. ‘The Betrayal’ gaat over een journalist die infiltreert in een Roemeense maffiabende waar actie, plotwissels, spanning, maar ook humor op een ingenieuze wijze zijn verweven tot een heel erg uniek verhaal. De opnames voor de film starten dit voorjaar. In 2023 wordt verwacht dat de film zal te zien zijn in de culturele centra in het hele land. (PADI)