Zanger Glen Van Parys en wzc St-Jozef uit Ruiselede genomineerd voor ‘Nurse of the Year’

De West-Vlaamse Zanger Glen Van Parys uit Ruiselede zingt niet alleen,maar werkt ook in de zorg. Samen met zijn collega’s van afdeling ‘De Haard’ uit het wzc St-Jozef in Ruiselede van Curando zijn genomineerd voor de titel van ‘Nurse of the Year’

Dat is een wedstrijd in Vlaanderen om mensen in de zorg te bedanken en in de bloemetjes te zetten. “Naast zingen is de zorg een groot stuk van mijn leven. De bewoners en collega’s zijn voor mij zoals een tweede familie. Wij hopen om te kunnen winnen in deze wedstrijd en de titel van beste zorgteam een jaar te kunnen dragen. En wat mijn zangcarrière betreft: volgend jaar komt er nieuwe muziek aan, waar ik momenteel nog niet veel kan over zeggen.” (PADI)

Stemmen op team de haard wzc ST-Jozef Ruiselede kan tot 8 januari via de qr code op de affiche of stemmen via de site van ‘Nurse of the Year’:zorgteam/ouderenzorg/team de haard wzc St-Jozef.