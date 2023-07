Zanger Gio Vano uit Handzame ontsnapt aan de dood in Gent: “Die man vermoordde al ooit twee mensen!”

Giovanni Vandendriessche alias zanger Gio Vano uit Handzame zal een werkbezoek aan Gent niet vlug vergeten. Een dolgedraaide man gaf hem immers een slag met een… haagschaar. “Ik vernam dat die man al ooit twee mensen had vermoord. Kom zeg, én zo iemand loopt zoveel jaren later weer vrij rond”, zegt Gio Vano.

Voor zijn vast werk als voeger reden Gio Vano en zijn vrouw Sieglinde Missinne naar Gent om te kijken naar een nieuw werk. “We parkeerden onze auto op grint op een soort camping, waar we mochten parkeren. Er zaten mensen buiten te genieten en we vroegen het ook nog eens aan die mensen of we daar mochten parkeren. Dat was helemaal geen probleem”, vertelt Gio Vano. “Terwijl wij het dak aan het opmeten waren, hoorden wij plots luid geroep en getier. We keken om en zagen daar een man met een haagschaar staan. Hij ging uithalen naar onze auto, maar omdat veel mensen riepen, hield hij zich in. Ik zei tegen mijn vrouw dat ik ons voertuig ging verplaatsen, omdat ik geen zin had in een discussie. Toen ik naar m’n voertuig wandelde, riepen die mensen: neen, niet doen. Toen ze dit riepen, zei ik ook nog iets tegen mijn vrouw en dus draaide ik mij om. Op dat moment gaf die man mij een slag met die haagschaar op mijn neus en mond. Ik kon die slag nog wat ontwijken, maar ik had die toch in m’n volle gezicht. Ik wilde eerst ook uithalen, maar dat was niet mogelijk omdat die man terug met zijn haagschaar een tik aan het uitdelen was. Hij knipte naar mijn keel en zat er maar 5 cm van. Ik ben gaan lopen, waarna hij mij achtervolgde met zijn haagschaar en een mes. .. Intussen was de politie al verwittigd door mensen die alles hadden zien gebeuren. Ze waren heel snel ter plaatse. Maar liefst zes gespecialiseerde manschappen waren aanwezig om hem te overmeesteren, want hij bedreigde ook de mensen op de camping.”

“De dader was gekend voor al zware feiten. Hij vermoordde immers ooit twee mensen. Hij was nu vrij, maarja… Ze hebben hem opgepakt en hij zit dus terug in de gevangenis. Ik liet mijn verwondingen vaststellen bij de dokter. We dienden ook een klacht in, zodat hij de kosten zal mogen vergoeden. Mijn vrouw en ik waren enorm geschrokken. Ik kan tegen een stootje, maar dat was nu echt iets waar je toch even niet goed van bent. En ochja, dat werk in Gent nemen wij niet aan. In die omgeving zal je ons niet vlug meer zien”, besluit Gio Vano. (PADI)