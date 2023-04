Zanger en acteur Dries De Vis brengt single ‘Wat Voorbij Is’ uit als ode aan overleden West-Vlaamse songwriter Stefaan Fernande

Dries De Vis kan je (her)kennen van zijn rollen in verschillende musicals en series als ‘GoGoGo’, Voor de leeuwen’, ‘Familie’ en ‘De Kotmadam’. Nu lanceert de acteur, zanger en songwriter een Nederlandstalige single ‘Wat Voorbij Is’. Dries schreef dat nummer samen met de bekende componist en songwriter Stefaan Fernande, die in 2021 plots overleed. “We schreven dit nummer al tijdens onze allereerste ontmoeting. Dit nummer is een ode aan hem. Hij was fan van deze versie.” In juni volgt een eerste solo-album en deze zomer staat Dries op verschillende festivals met zijn liveband ‘Dries De Vis & De Belgen’, waar trouwens twee ex-’Bandits’ én zijn broer in meespelen. ‘Wat Voorbij Is’ komt uit op 28 april

‘Wat Voorbij Is’ is de intussen derde single van de EP van Dries De Vis, die begin juni uitkomt. Rode draad op dat album: de liefde. “Algemeen thema van de EP is – cliché, ik weet het – de liefde. Alle nummers op het album zijn positief en rooskleurig. Toen ik de EP schreef, kocht ik dan ook net een huis samen met mijn lief. ‘Wat Voorbij Is’, is het enige nummer met een emotionele en ietwat trieste songtekst waarbij iemand gekwetst werd en het verleden maar niet kan vergeten”, aldus Dries De Vis.

Dries schreef de single een tijd geleden samen met de bekende en getalenteerde componist Stefaan Fernande, die in 2021 overleed. Hij is het brein achter hitnummers als ‘Nobelprijs’ van Clouseau, ‘Scars’ van Stan Van Samang, ‘Porselein’ van Yasmine, ‘Düm Tek Tek’ van Hadise, ‘Vuurwerk’ van Camille én dus ook van ‘Wat Voorbij Is’ van Dries De Vis. “Ik kwam in contact met Stefaan via twee van mijn bandleden: Toon Smet en Tim Tielemans, die beiden deel uitmaakten van de populaire Vlaamse boysband ‘Bandits’. Stefaan schreef vroeger nummers voor hen. Toen ik hem ontmoette was er meteen een klik. En al tijdens onze eerste ontmoeting schreven we dit nummer. Uiteindelijk hebben we in die twee jaar dat we elkaar kenden, best wat nummers geschreven samen. Ik zie dit nummer als een ode aan Stefaan. Dit is een versie die hij prachtig zou hebben gevonden.”

Dries zingt in ‘Wat Voorbij Is’ dan wel over een break-up, zelf is hij al vijf jaar gelukkig met zijn vriendin. “Op zo’n momenten komt mijn achtergrond als acteur goed van pas. Wanneer ik dit nummer zing, beeld ik me een situatie in die ik niet wil meemaken. Want ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn lief (lacht). Je kan de songtekst ook veralgemenen. Ik ben een grote piekeraar. Ik put vaak uit het verleden en ik moet wat meer vooruitkijken. Dus als ik zing: ‘wat voorbij is, is voorbij. Maar het leeft nog. Wat we deelden, kleeft nog aan mij’, gaat dat over meer dan enkel een relatiebreuk. Ik stop nooit met piekeren. Elke gedachte blijft kleven in mijn hoofd”

Wanneer Dries op een podium staat, is dat samen met zijn liveband ‘Dries De Vis & De Belgen’. In die liveband: Toon Smet en Tim Tielemans, twee ex-bandleden van de Vlaams boysband Bandits. Achter het drumstel zit Senne De Vis, de jongere broer van Dries. En bassist Jelle van Cleemputte speelt óók in de band van Willy Sommers en Sandra Kim. Op de zomeragenda van ‘Dries De Vis & De Belgen’ heel wat festivals, zoals onder andere de Putse Feesten (10 juni), Geel Zomert (7 juli), Feest in het Stadspark in Antwerpen (9 juli) en Vlaanderen Feest in Oostduinkerke (11 juli). (PADI)

