Zanger/accordeonist Johan Veugelers verrast jarige Roy Vanroosbeke in Ingelmunster

Vandaag viert Roy Vanroosbeke van An Toafel in Ingelmunster zijn 35ste verjaardag. Deze morgen wist hij nog niet wat hij nu wel kan vertellen, namelijk dat hij onverwacht een nationaal artiest/accordeonist op bezoek kreeg.

Het was al een drukke dag voor Roy, want deze zelfstandige runt al enkele maanden helemaal alleen een eigen zaak van vooral verse dagschotels in Ingelmunster. Tijd om feest te vieren had hij nog niet, maar Roy vond wel tijd om eens kort te praten met zijn onverwacht bezoek. Zanger/accordeonist Johan Veugelers kwam naar Ingelmunster om promo te voeren voor zijn nieuwe single ‘Trein Gemist’. Johan is al de hele dag op de baan om promotie te voeren. Voor zijn bezoek aan Ingelmunster zat hij nog op de VRT in Brussel, waarna Johan met perspromotor Evelyn halt hield aan het station in de Brigandsgemeente. Waarom in Ingelmunster? Omdat ze ondergetekende kennen en omdat Ingelmunster ook nog over een station beschikt én een prachtig stationsgebouw. Johan poseerde voor enkele foto’s in de omgeving van het station, waarna we voor de babbel even verderop naar An Toafel stapten om in alle rust te kunnen praten. En dat precies op de 35ste verjaardag van zaakvoerder Roy, die natuurlijk felicitaties in ontvangst mocht nemen en ook even mocht poseren voor de foto. Tijd om even ‘Happy Birthday’ te spelen was er niet, want Johan moest al één uur later present zijn in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke als jurylid op de finale van de Schlager-Talentenjacht. De winnaar mag op zaterdag 15 juli optreden op Het Schlagerfestival in Middelkerke. (PADI)