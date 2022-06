Zal Usher nu wél luisteren naar de nieuwe versie van ‘Badaboem’ van BlitZ, nadat ze vijftien jaar geleden daarmee de nationale media haalden?

April 2008: Pieterjan Beheydt en Jens Declerck – beiden woonden toen nog in Meulebeke, nu woont Pieterjan in Otegem – kwamen terecht in een mediastorm, want hun zomersingle ‘Babadoem’ van 2007 geleek precies op ‘Make Love In This Club’ van de Amerikaanse R&B-ster Usher, die deze single één jaar later uitbracht. Het BlitZ-duo was te horen op diverse nationale zenders, maar uiteindelijk deemsterde deze single weg zonder dat men iets vernam van Usher. Vijftien jaar later brachten Pieterjan en Jens een nieuwe versie van ‘Badaboem’ uit, waarop ze zo fier zijn want de kwaliteit is veel beter dan die single uit 2007. Krijgt Usher die single nu te horen?

Pieterjan – jeugdconsulent in Avelgem – en Jens – leerkracht en IT’er in de lagere school in Marialoop – wilden hun 15e verjaardag op een speciale manier vieren en dus dachten ze aan een gloednieuwe én vooral moderne versie van hun hit ‘Badaboem’. Samen met het kidspopduo reden we ook naar enkele locaties terug, waar ze mooie herinneringen aan bewaren. We hielden halt aan de speelpleinwerking in Meulebeke, waar het voor hen allemaal begon. Blijkbaar is er daar nu geen speelpleinwerking meer.

27 maart 2008: onze fotoshoot met BlitZ in het ballenbad van de Aviflora in Ingelmunster. © PADI

27 maart 2008: Pieterjan Beheydt (links) en Jens Declerck amuseerden zich in het Familiepark Aviflora in Ingelmunster. © PADI

Aviflora werd afgebroken. Nu is er een enorme weide, later volgt een padelterrein. Jens en Pieterjan keerden nog eens terug. © PADI

We stopten aan het Familiepark Aviflora in Ingelmunster, waar ze op 27 maart 2008 in ’t ballenbad een fotoshoot deden. Die zaak is al een tijdje failliet en daar is er nu één groot grasplein te zien waar misschien al binnen één jaar een padelplein zal verrijzen.

22 april 2017 : feest tienjarig bestaan in Discotheek Verso, vroeger Pavarotti, in Ingelmunster. © PADI

22 april 2017: er was heel veel volk op hun feestje in de discotheek. © PADI

Pieterjan (links) en Jens met Jan Beheydt, de papa van Pieterjan maar ook al evenveel jaren de technieker van BlitZ. © PADI

En nu is de discotheek afgebroken en is Albert Heijn er gevestigd. © PADI

We hielden eveneens halt aan de vroegere Discotheek Pavarotti in Ingelmunster. Inderdaad, vroegere discotheek, want ook deze zaak ging failliet. In mei 2017 vierden ze daar nog hun tienjarig bestaan. Nu is er daar een vestiging van Albert Heijn. “Het gebeurde wel eens dat waar wij passeerden het plots gedaan was met de zaak”, knipoogt Pieterjan.

We zijn nu vijftien jaar verder. Hoe blik je erop terug?

Jens: “Leuk! We hadden nooit gedacht bij de start dat we na vijftien jaar nog altijd met BlitZ zouden bestaan, dat we nog altijd veel plezier zouden hebben in optredens, muziek en liedjes uitbrengen. Het was een hobbelig parcours met ups en downs, maar dat is voor iedere artiest zo. Als ik terugblik, dan was dat een leuke periode, met nog altijd een leuke vriendschap met Pieterjan. BlitZ is een belangrijk deel van ons leven geworden. Het is daarom dat we het nog niet afsluiten.”

Pieterjan: “De komende zomer kennen Jens en ik elkaar al 20 jaar. Jij was al 16, ik moest nog 16 jaar worden. We leerden elkaar kennen op het speelplein in Meulebeke. We hadden allebei een goede band met elkaar omdat we allebei kindermuziek heel tof vonden. Toen we jong waren, luisterden we naar de hoofdleiding van het speelplein. Later deden we meer zelf en zo begonnen we met P&J, dat was onze eerste groepsnaam op het speelplein. We begonnen daar met optreden. In 2007 – één van de laatste jaren toen we op ’t speelplein stonden – brachten we dan ‘Badaboem’ uit.”

Wat zijn jullie hoogtepunten in die voorbije jaren?

Jens: “Die hele heisa die er was rond dat plagiaat van Usher op onze single ‘Badaboem’. Dat was een hele week dat we de nationale media haalden. We moesten plots naar TMF, we stonden op de voorpagina van de Krant van West-Vlaanderen, waren te gast bij Radio Donna… Dat was iets gek, maar ongelofelijk. Als ik daaraan terugdenk, dan had ik dat liever intenser beleefd. We maakten ook optredens mee die ik nooit zal vergeten, zoals de Gentse Feesten, een optreden voor K3 op Moen Feest, enz. We stonden vaak in ’t voorprogramma van een grote artiest, dat vergeet ik niet.”

Vind je het spijtig dat jullie niet meer haalden uit het Usher-verhaal en het eventuele plagiaat?

Pieterjan: “We waren jong, hadden geen ervaring. We kwamen plots in een nationale mediastorm terecht. Met de ervaring die we nu hebben, gingen we het anders aangepakt hebben. Ik aanzie het Usher-verhaal niet als een hoogtepunt in mijn BlitZ-loopbaan, wel als een start en waar we eens konden proeven van de nationale media. Toen bestond sociale media nog niet op zo’n manier zoals nu. Ik blijf nog altijd hopen dat Usher onze nieuwe ‘Badaboem’-single eens hoort en iets laat weten. Dat zou pas nieuws zijn! Maar we mogen niet vergeten dat we nationaal ook nog vaak de media haalden met o.a. ons Selfierecord, onze Pokemon-single, onze single rond Koning Filip, enz. We waren altijd heel creatief en daar blijf ik trots op. Vijftien jaar geleden was de kwaliteit van BlitZ minder goed. De ‘Badaboem’ van nu staat mijlenver dan de ‘Badaboem’ die we vijftien jaar geleden uitbrachten.”

Pieterjan (links) en Jens op het speelterrein in Meulebeke met achter zich één van de ‘barakken’, die ze méér dan vijftien jaar geleden gebruikten voor hun speelpleinwerking. © PATRICK DEPYPERE

Maar haalden jullie àlles uit jullie carrière of kon het nog veel beter?

Pieterjan: “Och, wat we deden, daar mogen we op nationaal vlak toch trots op zijn. We doen alles zelf, zonder platenfirma, zonder management, enz. We haalden VTM Kzoom, waar ze een half jaar onze clip draaiden. Dat heeft niets met het verhaal van Usher te maken… In 2015 maakten we een nieuwe start met Blitz. We veranderden van producer en we geraakten met de single ‘Selfie’ hogerop de ladder. We zakten wel eens terug wat lager op die ladder, maar dat motiveerde ons om verder te doen én om weer ervoor te zorgen dat we hogerop geraakten. En neen, we zijn het nog altijd niet beu.”

Jens: “Vorig weekend hadden we twee shows. Onze huidige shows, daar zijn we trots op omdat we vinden dat die uniek is. Wij stampten iets unieks uit de grond, maar daarover ging een lange periode. We horen ook positieve commentaren erover. Zowel op onze singles als op onze shows mogen we echt waar heel trots zijn.”

Een heel moeilijke vraag: hoeveel singles en cd’s bracht BlitZ in die voorbije jaren al uit?

Pieterjan: “Drie full-cd’s (‘Hits’, ‘Wakabamba’, ‘Tien’) en zo’n 20 singles. Vroeger brachten we er vaak drie per jaar uit.”

Je bracht nu de nieuwe versie van ‘Badaboem’ uit. Waarom precies terug dat liedje? Waarom geen andere song?

Jens: “Toen we aan het brainstormen waren, beseften we dat we vijftien jaar bestonden. Op dat moment kwamen er zoveel herinneringen terug. Toen kwamen we ook spontaan op het idee om ons liedje van weleer ‘Badaboem’ terug uit te brengen, maar nu in een kwalitatieve versie. ‘Badaboem’ is altijd tijdloos geweest, ook qua tekst, qua deuntje. Vandaar dat we besloten van een coole versie ervan te maken, met een nieuwe tekst. Toen begon Pieterjan te schrijven aan een nostalgische tekst. Nu klopt dat plaatje volledig. Ik ben bij dat we het deden. Trouwens, veel kinderen van nu kennen ‘Badaboem’ van toen niet. De kinderen van toen zijn nu volwassenen en hebben misschien al zelf kinderen. Voor de huidige generatie kids is dat een nieuw liedje dat we nu uitbrachten, maar voor de oudere generatie is dat een bekend liedje in weliswaar een ander jasje.”

Pieterjan: “Inderdaad, dat wou ik ook zeggen: als we het nu zingen, dan heeft de huidige generatie van kids het nog niet gehoord. We laten de huidige kids dus nu ook genieten van onze nieuwe single, die al ooit uitkwam in de zomer van 2017.”

Je zei zelf: de cirkel is met dat liedje rond. Betekent dat weldra het einde van BlitZ?

Pieterjan: “De cirkel is rond in de vorm van: tof, om dat liedje nu te brengen op de manier dat we nu bezig zijn. Vijftien jaar geleden waren we niet trots op die versie. Als je dat liedje nu beluistert, dan verwijzen we naar ’t verleden, naar de zomers die supertof zijn, naar ons muzikaal avontuur. Het is zo tof dat we dat konden realiseren en ik ben zo blij dat we nu dat liedje terug konden uitbrengen. We zijn nu ook heel actief bezig op TikTok. Kinderen zitten op TikTok, wij zitten daar nu ook op.” (PADI)

15 maart 2008: BlitZ was present in Don Bosco in Ingelmunster. © PADI

De nieuwe zomersingle is vanaf heden te verkrijgen op alle grote streamingplatforms. Info en boekingen: www.blitzonline.be