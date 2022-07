Yves Segers: “Het is zo leuk om aan de mensen wat muzikale vitamines te kunnen geven”

Backstage liep Yves Segers er op ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in Middelkerke stralend bij. De zon was van de partij en dat maakt een mens gelukkig. Maar Yves was ook blij dat hij zijn vele songs enthousiast kon brengen én vooral dat hij op die manier het publiek wat extra muzikale vitamines kon geven.

Het is eindelijk terug zo ver, u staat hier terug. Opgewekt en blij?

Yves: “Zeker en vast, het is altijd een eer om op een schlagerfestival te staan ook al is het een zomereditie én het is altijd leuk om er bij te zijn om de mensen weer wat muzikale vitamines te kunnen geven.”

De hoeveelste keer sta je hier op ‘Het Schlagerfestival’ van de groep Sportpaleis?

Yves: “Euhh, ik denk dat ik met deze editie aan mijn negende keer zit. Ik zou even tijd moeten nemen en het grondig nakijken.”

Is er veel verschil tussen de edities? Ik denk niet dat optreden in Hasselt hetzelfde is als optreden op deze zomereditie?

Yves: “Hier is het wat compacter maar de sfeer is er zeker niet minder om. Vergelijken is natuurlijk moeilijk. Vorig jaar zaten we hier voor het eerst en was er nog corona. We moesten met bepaalde regels rekening houden. Mensen mochten enkel op hun stoel of in hun bubbel blijven zitten, terwijl we dit jaar weer een staand publiek hebben en dat zal er toch een andere dimensie aan geven.”

Welk nummer van jezelf vind je het mooiste?

Yves: “Het meest aanstekelijke blijft ‘Waar zijn die handjes’. Als ik dat breng dan merk ik dat iedereen volledig los gaat en daarvoor doe je het.”

Van welke nummers van collega-artiesten ben je gek?

Yves: “Een van de klassiekers blijft toch de ‘Marie-Louise’ van Bart Kaell, uiteraard ook ‘Zeven zonden’ van Christoff. Van de Romeo’s’ is dat ‘Viva de Romeo’s’, dat is hun lijflied dat hoort er gewoon bij. Elke artiest heeft wel een liedje waar je hem of haar kan aan vastpinnen en dat komt de sfeer alleen maar ten goede.”

Binnen enkele uren begint de show, heb je stress?

Yves: “Op zich niet. Bij dit soort optredens ben ik relaxer omdat er geen tijdsdruk is. Bij andere optredens moeten we van hot naar her vliegen en moet je zorgen dat je er op tijd geraakt. Hier ben ik van in de middag al aanwezig en kan ik heel de dag ontspannen. Dat zorgt ervoor dat er geen stress is. Maar ik geef toe dat straks net voor de show er wél wat gezonde stress heerst. Ik kijk er sowieso naar uit.”

Hoe zien uw komende weken eruit?

Yves: “Het is heel druk, tot eind augustus zit ik met een vijftigtal optredens. Ik heb een gemiddelde zomer van 25 optredens per maand en vind dat zeer goed. Het moet zeker niet meer zijn als je wat tijd wilt vrij maken voor de fans. Dit jaar is het in die periode iets drukker, omdat door corona optredens werden verplaatst en je op sommige data niet anders kan dan meerdere optredens te doen. Ik ben daar niet zo’n fan van, maar agenda gewijs kan het vaak niet anders door al die verschuivingen. Je moet met iedereen rekening houden en je wilt de organisaties ook niet in de kou laten staan. Maar ik ben blij dat we alles kunnen afwerken.”

Breng je in het najaar nieuw werk uit of kan je blijven teren op je succesnummers?

Yves: “Ik kan daar op blijven teren, maar ik hou mij er wel aan om met een regelmaat een nieuwe single uit te brengen. Deze zomer is dat ‘Goodbye Ciao Ciao’. Het najaar is voor mij wel belangrijk omdat we op 2 oktober mijn dertigjarige carrière vieren, weliswaar twee jaar opgeschoven. We gaan Toast nog eens samenbrengen. Dat is toch wel uniek. Er zijn ook optredens van Johan Veugelers en Célien. Met Johan kan ik ‘Café De Zwaan’ zingen terwijl hij op zijn accordeon speelt, met Célien zing ik ons duet ‘Dat Ene Moment’.”

Uniek dat je dertig jaar laten met Toast nog eens kan optreden. Ging dat gemakkelijk?

Yves: “Eigenlijk is dat zeer vlot gegaan en waren ze direct enthousiast desondanks er destijds wel wat strubbelingen waren. Ik verliet immers die groep toen het succes begon te minderen. Maar dat is allemaal opgelost.” (PADI)

www.yves-segers.be