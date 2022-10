Yves Segers en Matthias Lens staan met ‘Die Schnappers’ voor de allereerste keer op ‘Het Schlagerfestival’ in Hasselt

Yves Segers en Matthias Lens staan niet alleen elk apart solo op een podium, maar ook als het duo ‘Die Schnappers’. Als dit muzikale duo staan ze vanaf 24 maart 2023 maar liefst drie dagen na elkaar én voor de allereerste keer op ‘Het Schlagerfestival’ in Hasselt. Dat liedjesfestijn is echter geen onbekend terrein voor hen, want ze traden er ook ooit allebei al solo op.

Twee jaar geleden waren Yves en Matthias met ‘Die Schnappers’ er al bij tijdens de zomereditie van ‘Het Schlagerfestival’ in Middelkerke. Binnen enkele maanden worden ze verwacht in de Trixxo Arena om daar hun Schnappers-songs te brengen voor duizenden mensen.

Weet dit duo nog wanneer ze er solo optraden?

Matthias: Het was in de tijd van The Sunsets en dit twee edities, maar ook solo én dit nog net voor corona. Ik ken de sfeer daar ter plaatse. Het zal de eerste keer zonder accordeon zijn. Dat is wel nieuw voor mij, maar dan heb ik Yves aan mij zijde hé.”

Yves: ‘Inderdaad, dan heeft hij een andere trekzak mee (lacht heftig)”. Solo stond ik er toch al een zevental keren. Ik ben het daar al goed gewoon. In 2023 sta ik er niet enkel solo, maar ook samen met Matthias of dus twee keer in hetzelfde programma.”

Is dat de kers op de taart?

Yves: “Absoluut! Het Schlagerfestival blijft één van de evenementen waar je als Vlaamse artiest naar uitkijkt en vooral als artiest in het ambiancegenre. Dat is gewoon de hoogmis. Mijn mooiste herinnering? De eerste keer dat ik daar mocht staan in zo’n grote zaal én dat zo’n vier à vijf shows na elkaar. Daar denk ik nog vaak aan terug.”

Matthias: “In 2009 mochten we daar met The Sunsets de opwarming doen. We hadden totaal geen idee van wat er ons te wachten stond, want voor ons was dat zelfs ons allereerste optreden én dan nog eens voor zo’n groot publiek. Op 1 april 2009 stelden we ons album voor in café Beveren in Antwerpen en op 3 april 2009 was er dan al Het Schlagerfestival in Hasselt. We wisten dat we de opwarming moesten doen, dachten dat dit was als het publiek rustig naar binnen stapte, maar uiteindelijk moesten we de mensen opwarmen wanneer de zaal al volledig vol zat. De lichten gingen uit, we gingen in ’t donker de catwalk op. Dat was even schrikken toen we dan voor zo’n 12.000 à 13.000 mensen stonden om op te treden, maar dat verliep heel goed.”

Als julie met ‘Die Schnappers’ worden gevraagd voor dat groots muzikaal project dan is dat toch een bewijs dat jullie muziekproject goed draait. Juist toch?

Yves: “Op dit moment vooral tijdens Oktoberfeesten. Dat is logisch, want we profileerden ons naar après-ski en dergelijke events. Daar komt echter in de toekomst verandering in, omdat we aanvragen krijgen om ook in de zomerperiode op te treden. We willen in die periode van ’t jaar ook de mensen entertainen met muziek. We willen een feestduo worden. We gaan wel onze stijl blijven behouden.”

Matthias: “We brengen dan geen rock/pop, wel bekende nummers, songs met stevige beats, met toeters en bellen. We gaan niet van alles een platte après-skiversie maken, maar het gaat wel knallen. We brengen dus de muziek zoals de mensen van ‘Die Schnappers’ gewoon zijn.”

Het is al een tijdje geleden dat jij een eigen nummer uitbracht?

Matthias: “Dat klopt, tijdens de eerste coronazomer.. ’t Was een moeilijke periode voor alle artiesten. Net voor corona brachten we met ‘Die Schnappers’ een eigen album uit. In de zomermaanden bracht ik dan een solonummer uit. Na die coronaperiode wilden we terug eerst ‘Die Schnappers’ verder uitwerken. Mijn producer heeft wel tien demo’s klaarliggen, maar daar gaan we nog mee wachten. We gaan eerst met ‘Die Schnappers’ nieuw werk uitbrengen naar ‘Het Schlagerfestival’ en ook naar volgende zomer toe. Daarmee willen we onze bekendheid nog wat groter maken.” (PADI)

Welkom op 24, 25 en 26 maart in de Trixxo Arena in Hasselt voor ‘Het Schlagerfestival – Glitter & Glamour’. Info en tickets: www.schlagerfestival.be