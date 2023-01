Yvan Guilini gaf een méér dan geslaagd concert in het Wielingencentrum in Wenduine (De Haan)

Yvan Guilini – die nu in Ruddervoorde woont – trad op in het Wielingencentrum in Wenduine. Dit concert is binnenkort eveneens te zien op MENT TV, want de volledig show voor een enthousiast publiek werd integraal opgenomen.

Slechts een paar noten volstaan om ‘Winter Memories’ – de tijdloze compositie en evergreen van Yvan Guilini – te herkennen. Voor de instrumentale virtuoos betekende het in 1976 zijn internationale doorbraak. In België alleen al verkocht hij destijds meer dan 100.000 singles en schoven er meer dan 50.000 stuks van het gelijknamige album over de toonbank. Met zijn eigen sound, een mix van jazz en klassiek, draaide ‘The King on The Hammond B3 ‘ succesvol mee. Ook o.a. ‘Romantica’, ‘Long Time Ago’ en ‘Jet Fly Me To Japan’ tikten aan bij het publiek en na zijn succesvolle doortocht op Jazz Bilzen gaf de BRT hem in 1977 een eigen, wekelijkse radioprogramma. Acht jaar lang speelde hij op zaterdagochtend voor de razend populaire BRT Top 30 eigen songs en versies van de grootste hits van dat moment.

Yvan in actie. © Carolina

Net als Marva verdween hij 30 jaar geleden in de anonimiteit, toen hij z’n instrumenten verkocht en de deuren van z’n studio achter zich dichttrok. Echter diep vanbinnen smeulde er nog steeds veel liefde voor de muziek … Na een sabbatperiode van 30 jaar doorbreekt Yvan Guilini, de man achter de instrumentale wereldhit ‘Winter Memories” eindelijk de stilte. In 2017 kreeg hij de smaak terug te pakken om te componeren. En hoe? De eerste song die hij opnam was “Sunny Groove” , waarin hij de Hammond B3 laat grollen zoals niemand hem nadoet. Hij had duidelijk de smaak terug te pakken en was /is niet meer te stoppen. Zijn nieuwe album “Music Forever” werd gereleased op 13 november 2020. Een diversiteit aan stijlen en wondermooie melodieën, zoals “Don’t take my Dream away, Mélancolie” of het speelse “Happiness”, maar ook een tango en zelfs klassiek met bizarre en uiteraard enkele jazz songs. Voor het eerst op een eigen album van Yvan Guilini verscheen zijn wereldhit “Winter memories” en deze kreeg na meer dan 40 jaar na het succes eindelijk met een videoclip. “In België kreeg ik twee prijzen voor mijn stijl en muziek. Dat was in 1969, het jaar dat ik terugkwam van mijn wereldtournee. Samen met ‘Dutch Broadcasting Company’ bracht ik dat jaar twee lp’s uit met populaire jazzmuziek en traden we op in meer dan 28 landen.”

Yvan genoot van het optreden én het publiek ook. © Carolina

Op zondagnamiddag stond Yvan Guilini in he Wielingencentrum in Wenduine. Yvan stond eveneens met zijn kameraad Chris ‘de Patron’ De Brakeleer na al die jaren nog eens op het podium. De mystery guest was Marijn De Valck, die een ode bracht aan Yvan. Wie erbij was, zal beamen dat het wondermooi was. (PADI)