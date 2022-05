Yung Geoffs over ‘Overslapen’: “In deze plaat zijn we gewoon de vertellers én dat is net het leuke eraan”

De afgelopen twee coronajaren waren voor veel artiesten een beproeving, maar voor velen ook een inspiratiebron. Zo ook voor Ruben Vanhoutte (gekend van Jaguar Jaguar). Samen met zijn twee goede vrienden Alexander Verguchten en Giel Vanthournout maakte hij een album rond zijn anonieme vriend en diens lockdowndromen. Zo ontstond ook meteen de band ‘Yung Geoffs’. Ruben, Alexander en Giel zijn afkomstig uit Meulebeke, maar wonen nu in Gent. Wij hadden een fijne babbel met Ruben over hun project.

Yung Geoffs, een nieuwe groep, uit West-Vlaanderen. Maar jullie zijn geen onbekenden voor elkaar las ik? Kan je het project even uitleggen?

Ruben: “Ja, klopt. De mensen waarmee ik de plaat heb gemaakt, ken ik al super lang. Wij hadden in het verleden al wat hobby bandjes. We kennen elkaar al sinds we opgroeiden, we komen dan ook uit hetzelfde dorp. Een jaar geleden zat ik bij enkele andere vrienden op kot. Eén van die gasten zei dat hij iets super zalig wou laten horen aan iedereen, namelijk voice berichten van zijn neef. Iedere ochtend stuurde hij lange voice berichten over de droom die hij had beleefd en dat doet hij in het sappigste West-Vlaamse dialect. Wij waren uiteraard heel benieuwd. Nadat iedereen had geluisterd, begonnen we hard te lachen. Maar toen kreeg ik plots de ingeving om er misschien iets mee te doen. Tijdens het terugwandelen van het feestje begon ik na te denken. Eerst dacht ik om er misschien een kortfilm van te maken, want het was te grappig en goed om het ongemerkt voorbij te laten gaan. We zaten toen ook middenin de lockdown. Ik vroeg aan die persoon of hij die voice berichten kon doorsturen. Ik luisterde meermaals en dacht plots om er misschien een plaat over te maken, aangezien ik muzikant en ook producer ben. Ik had ook heel wat materiaal liggen dat ik aan het maken was tijdens de covid periode. Ik heb toen het hele verhaal geanalyseerd en in stukjes verdeeld in hoofdstukken. Bij ieder hoofdstuk creëerde ik vervolgens een bepaalde sfeer en beat. Dan contacteerde ik mijn twee vrienden en zij waren ook beiden verliefd op het simpele ervan en het concept. We hebben dan in een periode van twee à drie weken heel veel geschreven en opgenomen in mijn appartement. Het was een echte uitlaatklep tijdens de lockdown. Plots was de plaat dan klaar en wilden we hem uitbrengen.”

Yung Geoffs

Hoe gingen jullie grafisch aan de slag?

Ruben: “De broer van Alex (op het midden van de hoes) is grafisch ontwerper en samen met mijn lief hebben ze gezorgd voor het grafische aspect. Toen hebben we ook een eigen webshop ontworpen en zo ontstond eigenlijk een eigen wereld rond de plaat.”

De plaat werd uitgebracht in eigen beheer, klopt dat?

Ruben: “Ja! Dat is volledig in eigen beheer. We wilden de plaat ook kunnen versturen, want in de coronaperiode was dat heel moeilijk om muziek tot bij de mensen te kunnen krijgen. We besloten: laat ons dus gewoon een website maken waar we de plaat en wat merchandise aanbieden. Dat was voor ons vooral een kanaal waar het zou op verschijnen, zeker als alles dicht blijft en we de mensen niet kunnen zien, was dat de beste oplossing. Maar we wilden het op een zo goed mogelijke manier doen.”

Jullie brachten ‘Margot/Onderboane’ als eerste singles uit. Hoe kwamen jullie tot die beslissing?

Ruben: “We hebben er wel wat over gediscussieerd met de vrienden om te beslissen wat eerst zou worden uitgebracht en wat de beste introductie zou vormen voor het album. Maar dan keerden we terug naar de essentie waarom de plaat is ontstaan. En dan was het gewoon heel logisch om te gaan voor de chronologie. Want als je kijkt naar de tracklist zijn de singles in die volgorde ook gereleaset.”

Werden jullie tijdens het maken van de plaat geïnspireerd door andere artiesten?

Ruben: “Als producer ben ik een mega hip-hop fan. Ik ben eigenlijk beroepsmuzikant bij verschillende artiesten, zoals Ibe, Tamino, … Maar dan word ik altijd gevraagd om te spelen wat er verwacht wordt. Eigenlijk zijn er dan weinig creatieve mogelijkheden. Maar sinds covid was ik dan plots ook veel meer zelf als uitlaatklep aan het producen en dit om toch iets met muziek te kunnen doen in die periode. Ik kan er dus moeilijk referenties opkleven. Er zitten verschillende invloeden in de plaat, maar het was de bedoeling om zoveel mogelijk verschillende stijlen te gebruiken op dit album. Het was zeker niet de bedoeling om het warm water uit te vinden, maar het draaide eerder rond het verhaal en het sterke concept.”

De muziek komt heel eerlijk en oprecht over. Was dat voor jullie belangrijk?

Ruben: “Ja, absoluut! Je hebt mensen die echte rappers zijn en die een echt verhaal vertellen. Ik denk ook niet dat dat zou werken voor ons. Het laatste wat we moeten doen is rappen over hoe hard ons leven in Meulebeke was (lacht). Want dat zou een leugen zijn. We hadden alle drie een supercomfortabele jeugd in ons dorp. Maar dit verhaal was wel de ideale manier om ons toch even als echte hiphoppers te wanen. Eigenlijk zijn we dus gewoon de vertellers en dat was net het leuke aan deze plaat. Dat moesten we dan ook doortrekken naar de plaat, de dualiteit vond ik supergrappig.”

De plaat is uit. Hoe ziet de toekomst van ‘Yung Geoffs’ eruit? Gaan jullie live spelen met dit album?

Ruben: “Neen, dat was vanaf het begin vastgezet om er niet mee te gaan spelen. Het laatste dat ik wil doen is nummers gaan bijschrijven voor dit verhaal, want voor mij is het verhaal volledig rond. Een nummer extra zou de oprechtheid laten verdwijnen. Ik zou liever hebben dat mensen gewoon de plaat beluisteren op streamingdiensten of een vinyl kopen, om zo door het verhaal te gaan. Er is wel een kans dat met ‘Yung Geoffs’ nog wel iets zal uitkomen, als we opnieuw iets meemaken. Het zijn gewoon fijne herinneringen. Iedere keer als ik kijk naar het vinyl word ik gelukkig.”

Hoe heb je als artiest de corona periode beleefd?

Ruben: “Moeilijk. Ik was constant op tour met andere artiesten. Ik had een extreem druk leven. Maar toen kwam covid en plots was de agenda helemaal leeg. Als artiest was dat heel moeilijk. Ik bleef heel lang in een schemerzone. Want als artiest kan je niet plots iets anders beginnen doen.”

Hoe ziet het komende jaar eruit?

Ruben: “Ik vermoed dat we met de groep wel af en toe eens een feestje zullen draaien. Persoonlijk schiet ik vanaf september volledig terug in gang met Tamino en we werken voor Jaguar Jaguar ook aan een nieuwe plaat. Maar ook Ibe speelt binnenkort wat releaseconcerten. Ik ben terug wat dichter bij het drukkere leven van voor corona.” (PADI)

Het album ‘Overslapen’ kwam uit via coqauvinrecords. Een eigen exemplaar bestellen kan via: www.coqauvinrecords.com