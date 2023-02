Yune zingt eigen nummer ‘Toi Et Moi’ en komt daarmee komende zondag in ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV

Yune alias Ilse Melis heeft een nieuwe Franstalige single ‘Toi Et Moi’. Over dit nummer praat de Antwerpse komende zondag tussen 10 en 12 uur in het programma ‘Herbert op Zondag’ op MENT TV. Nieuw aan haar nieuwe single is dat het een eigen song is geworden.

Yune voelt zich goed in 2023. “Het gaat zelfs supergoed met mij”, glimlacht ze.

Vertel eens over je nieuwe single?

“Voor de eerste keer is het een eigen nummer. Ik schreef de tekst zelf, weer Franstalig. Ik hou immers van de Franse taal. De muziek is van Michel, hij is de percussionist. Ik vind het best wel spannend, een eigen nummer.”

Waarom koos je nu voor een eigen nummer?

“Na de lancering van twee covers dacht ik: ik kan geen covers blijven uitbrengen, daar ben je niet veel mee. In het verleden schreef ik zelf al veel nummers. Door mijn covers geraakten die een beetje op de achtergrond, maar het werd tijd voor een eigen nummer.”

Waarover gaat het nummer?

“Het nummer gaat over de band tussen moeder en zoon.”

Autobiografisch?

“Ja, een van mijn dochters haar vriendje pleegde in 2021 zelfmoord. De boodschap die ik wil overbrengen is dat ik als mama, ongeacht mijn leeftijd, er sta voor mijn kinderen.”

Kan je u beter uiten in het Frans dan in het Nederlands?

“In het begin wou ik twee versies uitbrengen, maar ik heb het Franstalige beter doen rijmen.”

Men spreekt met veel lof over uw videoclip. Werk je dat zelf uit of werk je met een bureau?

“Dezelfde Michel doet dat. Hij houdt zich ook bezig met videomontages. Hij is vooral bezig met de regie.”

Wat is er zo speciaal aan de clip?

“ (lacht) Ik weet het niet. Het is met ballet. We proberen steeds herkenbare dingen te creëren. Als we een liedje uitbrengen is het Frans en met dans… We deden al tango en moderne dans, dit was nu ballet. Volgens mij neemt de eenvoud de mensen mee in het verhaal.”

Wat staat er in dit jaar nog te gebeuren voor je?

“Wij zijn volop bezig met het schrijven van eigen nummers. De bedoeling is van een cd uit te brengen, maar ik denk dat dit voor volgend jaar zal zijn. Eerst wat goede nummers verzamelen.”

Hoe gaat het met de optredens?

“De grotere optredens komen er nu aan, dat is heel leuk. Dat zijn evenementen die door een stad worden georganiseerd. We treden trouwens heel veel op in West-Vlaanderen. Hoe dat komt? Geen idee. Ik denk dat de West-Vlamingen van mij houden. Dat zal het zijn, zeker?” (PADI)

