‘You are my sunshine’ eindelijk in première in Antwerpen: “Neen, we hebben geen billenkletser geschreven!”

Het was al enkele Covid19-lockdowns geleden dat het toenmalige acteurskoppel Stany Crets en Ann Van den Broeck met veel tromgeroffel aankondigde dat er een eigen musical van hun hand uit de pen kwam gekropen: ‘You are my sunshine’. Stany zorgde voor tekst en regie, Ann nam voor de allereerste keer ooit de muziek voor haar rekening. Als u bij de titel spontaan moet terugdenken aan de hit van Johnny Cash uit 1989 – waarvan de originele versie zelfs kort voor de Tweede Wereldoorlog werd uitgebracht -, dan is dat alvast niet verkeerd. Ann leerde voor de gelegenheid ukelele spelen en het wereldbekende nummer kreeg een ereplaats tijdens de voorstelling.

“Vierde keer, goede keer! Eindelijk zijn we in première kunnen gaan”, reageert Ann Van den Broeck opgelucht na afloop. Wat een parcours heeft de musical sinds het schrijven afgelegd tot er een première kwam! De musical werd geschreven tijdens de eerste lockdown van Covid19, waarna er nog een aantal volgden. Ann kreeg af te rekenen met kanker, het koppel ging uit elkaar en op de koop toe ging in de tussentijd zaal TriArte in de Arenbergstraat – waar het stuk aanvankelijk zou spelen – over de kop en moesten Crets en Van den Broeck noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie. Die vonden ze in het Fakkeltheater. Ook Deep Bridge bleef Stany en Ann trouw en zette mee hun schouders onder het project. Op een paar technische schoonheidsfoutjes na, kregen we na twee lange jaren wachten dan toch een quasi vlekkeloze première te zien in Antwerpen. Toch mag die laatste zin worden gerelativeerd, weet Van den Broeck. “Een paar van die schoonheidsfoutjes zijn niet zo abnormaal tijdens een première. Wij hebben heel weinig decor en staan de hele tijd slechts met z’n twee op het podium, waardoor elk foutje meteen opvalt. Maar geloof me dat er op de meeste premières wel wat zaken mislopen. Al kunnen zij dat meestal beter wegmoffelen omdat ze met meer op een podium staan, het decor groter is en er meestal ook heel veel tegelijk gebeurt.”

© Tom

De tweede persoon die naast Ann op het podium staat, is Sophie Janssens. Daar waar Ann de rol van Britt vertolkt, mag Sophie een 15-jarig meisje in het lijf van een 26-jarige spelen. Haar personage Lena is immers bijna elf jaar geleden ongelukkig in een vijver terechtgekomen en het is sindsdien bang afwachten of ze er nog ooit doorkomt. Hoe het komt dat ze dan toch op het podium staat? ‘You are my sunshine’ brengt immers het verhaal van twee vrouwen die elk in hetzelfde ziekenhuis in coma liggen en naar eigen zeggen ‘in de wachtkamer’ zitten tot er een beslissing valt of ze als levende terugkeren naar het heden, of dat ze uiteindelijk hun dood tegemoet gaan. Door een speling van het lot, bevindt die ‘wachtkamer’ zich in hun geval zelfs in dezelfde omgeving. In die coma is er geen gsm-ontvangst, zijn er geen seizoenen en kan Kerstmis zelfs blijkbaar op 1 april worden gevierd, aangezien er ook al geen dagen meer zijn. Britt en Lena blijken het goed met elkaar te kunnen vinden, maken regelmatig plezier, maar zitten ook vaak in een diep dal als ze mijmeren over het verleden of naar de toekomst kijken. “Nee, we hebben geen billenkletser geschreven”, bevestigt Ann. “Het is een stuk met een lach en een traan. Ik denk vooral dat het een heel mooie theaterervaring is. We hopen dat we mensen mee krijgen in ons verhaal. Dat ze ontroerd zijn, meeleven met de personages en voelen wat wij voelen. En het zou helemaal mooi zijn als ze dan zelf ook nog af en toe binnenin zouden lachen of huilen.”

© Tom

Eén van de opvallendste zaken tijdens de première, was dat je al na amper enkele seconden geloofde dat er bepaalde personages op het podium stonden en niet zozeer twee acteurs. Dat maakte dat je je onmiddellijk kon verplaatsen in de gedachtegang van Britt en Lena. Ook Sophie bleek diezelfde mening al toegedaan te zijn, maar dan van veel vroeger tijdens het proces. “Ik kon de rol meteen goed lezen en voelde dat het een personage was dat dicht bij mij stond. Intuïtief kon ik heel goed aanvoelen hoe Lena zich op bepaalde momenten moest voelen of wat ze doormaakte. Dat maakte het voor mij ook wel makkelijker om de rol te spelen. Gaandeweg heb ik nog de kans gekregen om dingen wat meer naar mijn handen te zetten. Ook Ann kon zich redelijk snel in het personage van Britt verplaatsen. Eigenlijk zit bij ons beiden onderhuids wel een stukje Britt en Lena.” En zo voelt het ook aan, als duo. Als personages en karakters die elkaar aanvullen. Waar Gaston onafscheidelijk was van Leo en ook Gert Verhulst jarenlang moeilijk los van zijn favoriete bobtail kon worden gezien, zo klopt de combinatie Britt-Lena ook in ‘You are my sunshine.’ En we zijn blijkbaar niet de enigen die daar zo over denken, bevestigt Ann Van den Broeck tot slot. “We hebben Sophie destijds leren kennen tijdens een auditieronde voor een revueshow. Ze heeft het toen niet gehaald, omdat de rol simpelweg niet bij haar paste. Maar nadat we ‘You are my sunshine’ hadden aangekondigd in de media, kregen we plotseling opnieuw een mailtje van Sophie met de vraag of we audities organiseerden. Ze voelde dat deze rol haar perfect op het lijf was geschreven. Dat bericht kwam als uit de hemel gezonden. We nodigden haar meteen uit op de auditie en we zagen niet langer een actrice. Vanaf moment één transformeerde ze in het personage dat wij wilden zien en dat was geweldig!” (PADI & Tom)

‘You are my sunshine’ loopt nog tot en met zondag 22 oktober in de rode zaal van het Antwerpse Fakkeltheater. Tickets en info zijn te vinden via http://www.deepbridge.be/.