Yannick Bovy komt met éénmalig kerstconcert ‘A Swinging Christmas’ naar OWLA Brugge: “Moeilijke tijden zullen er altijd zijn. Daarom is muziek een pleister op een wonde, een redmiddel…”

Op donderdag 14 december komt de Antwerpse crooner Yannick Bovy met zijn kerstliedjes naar OWLA Brugge. Hij zingt mooie kerstnummers van The RatPack-boegbeelden Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Met zijn liveband serveert hij ook heerlijke bewerkingen van o.a. ‘Let It Snow’, ‘White Christmas’, ‘Driving Home For Christmas’, enz. Het éénmalig kerstconcert heet ‘A Swinging Christmas’. “Kerstmis is bij uitstek het feest dat wordt gekleurd door de muzikale klassiekers uit de jaren vijftig en zestig. Ik bundel die kerstsongs met veel liefde voor swing en jazz graag in één feestelijk concert. Kerstmis is sowieso al mijn favoriete tijd van het jaar.”

In de agenda van Yannick Bovy staan er twaalf kerstconcerten, waaronder één op donderdagavond 14 december in OWLA Brugge. Voor ons was dat een ideale gelegenheid om eens met de zanger te praten tijdens de opnames van ‘Vlaanderen Muziekfeest’ aan de Stadsschouwburg in Antwerpen.

Je komt ook naar Brugge? Wat mag het publiek daar verwachten van jou?

Yannick: “Inderdaad, op donderdag 14 december ben ik present. Ik zorg vooral voor heel veel kerstsfeer, maar op een heel authentieke manier gebracht met vier muzikanten, heel puur. Niet teveel toeters en bellen, maar een mix van mijn favoriete kerstnummers van vroeger en nu, inclusief heel veel gezelligheid.”

Breng je dan enkel puur kerstmuziek?

Yannick: “Neen, niet enkel en alleen puur muziek voor anderhalf uur. Dat zou na een tijdje een beetje teveel zijn. Dan zou ik echt wel mijn repertoire daarop moeten uitbreiden (lacht.) Het is natuurlijk wel om kerst te doen, maar ook de bedoeling om mooi de brug en overgangen te maken tussen mijn favoriete croonernummers van de voorbije jaren van mijn verschillende albums.

Vier je Kerst en Nieuwjaar thuis?

Yannick: “Ja, ik vier traditioneel thuis kerst, vaak met de familie van mijn vrouw, die zijn met heel veel. Maar dat is afhankelijk hoe kerst een beetje valt en of ik niet te moe ben van de optredens. Kerst is traditiegetrouw eigenlijk altijd met mijn ouders te doen. Dan maakt mijn mama een heel uitgebreid klassiek menu met een lekker soepje. Eerst wat hapjes op voorhand en kalkoen in de oven met kroketten. En natuurlijk mogen de cadeautjes niet ontbreken, inclusief wat mooie muziek op de achtergrond. Een kerstconcertje…”

Vind je kerst een gezellige periode?

Yannick: “Daar draait kerst toch om, om gezelligheid? We zitten al een heel jaar ons op te jagen, te werken en ook al te genieten van de zomer. Als de zomer goed is, is dat al fijn in de lente. Er zijn mensen die een hekel hebben aan kerst, die vinden dat verschrikkelijk omdat het een confronterende periode is waar we ook wel een beetje graag samen willen zijn met onze familie en dierbaren. Ik kan mij best wel inbeelden dat dit bij sommige mensen wat moeilijk ligt, maar kerst dient nu éénmaal -vind ik – om zelf proberen tot rust te komen, rust te vinden. De dagen zijn heel kort, het is vroeg donker, niets in de natuur groeit. De feestdagen zijn al zo’n een donkere periode. Ik ben heel blij dat die gezelligheid met kerstmuziek bestaat om dat wat op te vrolijken. Mijn repertoire is daar dan geschikt voor, de romantiek en de rust. Veel mensen hebben bedrijven, en dat is dan wat rustiger met de feestdagen, veel zijn gesloten en daar wordt dan automatisch wat rust ingelast. Niet voor mij, want dat is de drukste periode van het jaar voor mij, maar ik geniet er enorm van om te kunnen geven aan de mensen. Die sfeer, waar ik echt verzot op ben, om dat te kunnen geven.”

Yannick Bovy © PADI/Sandro

Mag ik jouw stem vergelijken met Michael Bublé?

Yannick: “Dat is wel een beetje eigen aan Vlaanderen om alles met alles te vergelijken. Kijk, ik kan het moeilijk onder stoelen of banken steken dat Michael één van mijn grootste voorbeelden is. Ik heb ook heel veel geluisterd naar Sinatra, maar Michael Bublé ligt meer in mijn leeftijdscategorie toen ik begon te croonen en wie weet als ik ooit 50 ben dat de mensen dan zeggen: oh, die heeft precies iets van Frank Sinatra. Ik vind het ook wel heel leuk dat met mijn nieuwe kerstsingle mensen ook wel eens een andere authentieke Yannick Bovy ontdekken: “Happy NewYear Old Friend” Die ga ik vanavond én ook tijdens mijn kerstconcerten brengen. Of ik dat erg vind om daarmee vergeleken te worden? Absoluut niet hoor, want er bestaan slechtere artiesten om mee vergeleken te worden.”

Hoop je dat mensen jou gaan ontdekken?

Yannick: “Ach ik ben al blij als ze zeggen: ik heb genoten. Ik speel altijd live, met muzikanten, kan zijn met 1 pianist of een band. Wat ik daarmee wil zeggen: ik doe dat niet alleen, dat is een collectieve prestatie van iedereen. Als de band heel mooi en strak speelt, kan ik daar heel vlotjes over zingen en dansen, en maken zij mij nog veel beter. Ik ga dus echt voor de totaalbeleving waar ik de frontman van ben op dat podium. Daar gaat muziek dan toch allemaal om: alles tegenwoordig is heel haastig en druk, alles moet een bepaald tempo hebben om op de radio te komen. Dat is een beetje eigen aan deze tijd, wat jachtig. Een goeie les dat ik zelf ook heb moeten leren is om wat meer in het moment te zijn, niet teveel bezig te zijn met het verleden en niet teveel met de toekomst. Vooral proberen wanneer je een concert bijwoont met je geliefden of op reis bent met familie: in het moment zijn. Dan gaat de tijd automatisch wat trager, zalig.”

Denk je dat door de moeilijke tijden, economische crisis en oorlog: dit melancholische mee gaat meespelen in de beleving van jouw muziek?

Yannick: “Ik hoor al 10 jaar dat het economische crisis is, ook met corona, enz…. Moeilijke tijden zullen er altijd zijn, net daarom is muziek niet alleen een pleister op soms een wonde van een moeilijke tijd, maar ook echt wel een redmiddel, een verstrooiing, afleiding, soms zelfs een oplossing. Muziek zal altijd een heel belangrijke factor spelen, eender welke muziek waar je van houdt. Het is wel geen toeval dat na de oorlog de muziek populair werd.”

Hoe verwacht jij dat jouw publiek zal reageren op jouw muziek: heel enthousiast meeklappen of eerder ingetogen?

Yannick: “Dat mogen ze zelf kiezen. Het is mij om het even hoe mijn publiek reageert als ze het maar goed vinden. Ik heb nummers waarvan ik hoop dat ze stilletjes zitten te luisteren, als er wat meer tempo inkomt naar het einde van de set toe, er wat meer sfeer en ambiance komt, wat meegeklapt of gestampt met de voeten, dat mag ook maar dat is voor mij allemaal wel prima. Ik ben zelf ook heel erg fan van rockmuziek. Ik ben met mijn mama ooit eens naar The Eagles gaan kijken, toen ze nog voltallig waren. Ik ben ook fan van het zwaardere genre, zoals Metallica, waar we eveneens eens samen naartoe trokken. Daar kan ik gewoon ook rustig luisteren, genieten. Dat mag dus echt iedereen voor zichzelf beslissen.”

Het is heel druk voor jou in december. Wat brengt 2024 voor jou? Rustiger?

Yannick: “Niet echt hoor, ik heb wel nog wat concerten staan na nieuwjaar in januari en februari. Niet alles staat al vast volgend jaar, maar ik weet wel dat ik de studio moet induiken voor nieuwe nummers of samenwerkingen.”

Breng je liever covers van liedjes, of eigen muziek?

Yannick: “Ik breng graag covers, vind dat heel leuk om dat te zingen, om de tijdsgeest van toen te laten herleven. Ik vind het anderzijds veel moeilijker, vooral dan technisch gezien om een nummer eigen te maken. Want dat is een clean sheet, een onbeschreven verhaal waar alles nog moet gebeuren qua interpretatie. Dat maakt het ook heel leuk, dus ik vind allebei even leuk. Ik ben een crooner, ik zing uit het Great American Songbook.”

Heb jij het gevoel dat je Frank Sinatra moet nazingen, of maak je daar je eigen versie van?

Yannick: “Ik denk dat iedereen zijn idolen wel eens heeft geïmiteerd. Ik kan Frank Sinatra jammer genoeg niet imiteren. Het enige dat ik wel van hem heb proberen te leren is dat wanneer hij echt swingt en met zijn timing speelt op zijn eigen manier, dat dit Swing en Jazz wel heel fijn maakt. Door te spelen met je timing, geef je dat een gevoel van zelfverzekerheid in het verhalen van een nummer, dat vind ik het leuke eraan.”

Zeg, je was wel heel populair in Azië, is dat nog zo?

Yannick: “Tot voor corona heb ik er wel nog een paar keer naartoe kunnen gaan, maar door corona was dat door al die regeltjes wat stilgevallen. Vorig jaar ben ik wel nog eens naar Brazilië geweest, maar nu begint dat wel terug in gang te komen met een eerste concert in Thaïland. Daar zal ook wel wat kerstmuziek inzitten, want ik kan mij wel inbeelden dat met het eindejaar in Bangkok wel wat sfeervol kerst zal zijn.”

Wat is jouw favoriete kerstnummer?

Yannick: “Dat wisselt, heel eerlijk waar, elk halfuur, er zijn er gewoon teveel om echt één favoriet te hebben. Ik heb 2 dochters en als mijn vrouw vraagt: wie is jouw favoriete, ja dan kan ik daar echt niet op antwoorden, ik zie die alle twee even graag, dat zijn mijn kindjes. Ik kan niet eentje kiezen zoals liedjes, ik had met elk wel wat leuke momenten.”

Yannick Bovy is een grote fan van de kerstperiode. © PADI/Sandro

Welke kerstboodschap heb je voor uw fans?

Yannick: “Wel, het is zoals een beetje de rode draad doorheen dit interview. Wat ik ook heb willen vertellen en wat tevens ook de boodschap is van mijn nieuwe kerstsingle en dat is: mooie tijden beleven met je vrienden maar vooral in het moment te zijn. Mensen worden soms zo wat depressief door teveel in het verleden te leven. Mensen worden ook soms wat angstig als ze denken wat er in de toekomst allemaal zou kunnen afspelen. Als het druk is, en ik heb dat zelf ook moeten leren, om echt in het moment te zijn. Dat is eigenlijk mijn boodschap met mijn single: “Happy New Year My Old Friend”, in het moment zijn Probeer dat zoveel mogelijk om de problemen die we ongetwijfeld allemaal hebben een heel stuk minder gewichtig aan te voelen.”

Het promoten van je single hoort er wat bij. Stoort je dat niet?

Yannick: “Ik moet eerlijk zijn: ik sta liever op het podium met een toffe band en een microfoon in mijn hand dan interviews geven (lacht) Maar ik vind het allemaal niet zo erg, want ik ben zelf ook fan van een aantal artiesten en ik kijk zelf ook wel eens naar hun biografie. Ik denk dat dit een stukje van de empathie die mensen voor je kunnen hebben, of het benieuwd zijn wie je bent, dat dit mensen wat meer kunnen overtuigen eens naar jouw muziek te luisteren of naar een concert te luisteren. Al moet dat wel beperkt blijven vind ik, niet iedereen moet persé de maat en kleur van mijn onderbroek weten, dat niet. Mmaar ik heb er absoluut geen probleem mee om mijn menselijkheid te tonen in een interview. We hebben jullie nodig he. Mocht er nooit niets geschreven zijn over promo of concerten dan zou dat toch wel schelen, dus dankjewel voor dit interview (lacht).”

Veel succes alvast, en tot donderdagavond 14 december in Brugge! (PADI)

Donderdag 14 december om 20.30 uur in OWLA Brugge. Tickets aan 47,50 of 37,50 kan je bestellen via www.owlabrugge.be