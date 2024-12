Yannick Bovy brengt – samen met harmonie ‘Kunst en Vermaak’ – feestelijke kerstfeer in de Sint-Elooiskerk Zedelgem én houdt ook halt in De Panne

Yannick Bovy – Vlaanderens eigen crooner – maakt zich op voor een maand vol kerstmagie en internationale allure. Met een reeks bijzondere optredens – waaronder één met de Zedelgemse harmonie ‘Kunst en Vermaak’ – laat hij zien dat zijn passie voor muziek grenzeloos is. Bovendien blijf Yannick wereldwijd indruk maken. Dat levert hem luisteraars en fans op in onverwachte plekken, zoals São Paulo en Rio de Janeiro.

We treffen Yannick in de repetitieruimte van de Zedelgemse harmonie ‘Kunst en Vermaak’, waar hij repeteerde voor zijn gastoptreden op zaterdagavond 21 december in de Sint-Elooikerk.

We weten het wel, maar toch nog even vragen: wat doe jij hier in Zedelgem? Zover van je thuishaven Antwerpen.

Yannick: “Vanavond repeteren we voor een gastoptreden dat ik zal doen bij ‘Kunst en Vermaak’ in Zedelgem. We spelen een eindejaarsconcert op zaterdag 21 december in de Sint-Elooikerk in Zedelgem onder leiding van Bart Swimberghe. Op zaterdagavond 28 december geef ik ook nog een kerstconcert in De Panne.”

Zijn kerstconcerten een jaarlijkse traditie voor jou?

Yannick: “Ik doe er heel veel. Elk jaar meer en meer, dat al zo’n 15 jaar. Het wordt elk jaar een beetje drukker en drukker. Zeker sinds ik de ‘Rat Pack Christmas Edition’ heb gedaan, die was vorig jaar op VRT1. Vanaf toen kwam er in eigen land nog méér bekendheid rond de persoon Yannick Bovy. Ik hou echt enorm van kerst en kerstsongs. Het is een drukke maand voor mij. Dat heb ik graag.”

Van welke songs houd je vooral? Van de traditionele kerstsongs?

Yannick: “Ja, de traditionele Engelse kerstsongs zoals: ‘It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas’, ‘Holly Jolly Christmas’, ‘Dreaming Of A White Christmas’, ‘Winter Wonderland’, ‘Driving Home For Christmas’, … Als ik met mijn eigen band speel, voegde ik onlangs een nieuwe toe aan mijn repertoire, dus we gaan deze niet spelen met deze harmonie. Als we spelen met de eigen band dan steken we er een hele leuke versie in van ‘Last Christmas’ van de groep WHAM! We staken het in een echte jazz & swing jasje.”

Even repeteren met ‘Kunst en Vermaak’ in Zedelgem. © PADI

Op 21 december speel je met de harmonie van Zedelgem. Is dat iets wat je vaak doet, spelen met een lokale harmonie? Je treedt hoogstwaarschijnlijk niet iedere week op met een andere harmonie?

Yannick: “Overwegend word ik wel het meeste geboekt voor gastoptredens. Ik doe heel veel gastoptredens, dus heel veel bigbands en harmonieën. Die vragen om bij hen een aantal nummers te komen vertolken. En vaak zijn dat heel diverse repertoires. Ikzelf heb een groot repertoire. Dit keer zing ik 8 nummers. Nu lijkt het niet veel, maar ik vind het fijn. Als ik met mijn eigen band speel – zoals in De Panne – dan is het een echt kerstconcert van Yannick Bovy.

Met zo’n harmonie spelen, is dat voor u een bepaalde moeilijkheid? Je ligt er niet wakker van?

Yannick: “Ik lig er niet wakker van. Ik ben ook heel jong begonnen door met mijn papa mee te gaan naar bigband repetities en optredens. Ik ben ook heel jong begonnen met gastoptredens te doen bij verschillende fanfares en harmonieën. Hetgeen dat anders is bij een fanfare en een harmonie dan tegenover een bigband, is dat een bigband die swingen echt natuurlijk in hun ritme, bij een fanfare en harmonie is dat eigenlijk allemaal veel klinischer gestructureerd. Met hun ritmiek is dat op zich niet moeilijker. Die zijn met veel meer nog en dat klinkt een beetje anders, maar daarom niet minder mooi. Het is altijd leuk als je een fanfare of een harmonie kan laten swingen.

Jij als professioneel artiest, heb je dat al meegemaakt dat je zegt: een optreden zoals dit, dat klinkt niet goed met die harmonie?

Yannick: “Een beetje stress speelt sommige muzikanten soms wel eens parten. Maar het is allemaal live en de muzikanten spelen met hart en ziel. Dat is het mooie aan optreden met een harmonie. Ik moet eerlijk bekennen dat het gros van de mensen een schoonheidsfoutje ook niet hoort. Ze komen voor het complete plaatje en dat is voor het publiek, maar voor de muzikanten en mij genieten. We mogen ook super content zijn als Vlaamse artiesten dat we die boekingen en aanvragen ook hebben van lokale cultuurverenigingen, die de moeite doen om hier elke week met mensen jong en oud te blijven repeteren. Ik vind dat echt super knap en ik zeg daar ook graag ja tegen wanneer ze me dat vragen om zo’n gastoptreden te doen. Dat moet blijven bestaan.”

© PADI

Vind je dat belangrijk om op voorhand te repeteren met een onbekende harmonie?

Yannick: “Ja, toch wel. Ik heb altijd graag affiniteit met de muzikanten waarmee ik op een podium sta. Voor mij is publiek is belangrijk. Maar voor mij is het allerbelangrijkste – altijd geweest – mijn connectie met de muzikanten. Of dat nu mijn eigen muzikanten zijn op podium of een gastoptreden met muzikanten zoals hier. Ik wil zeker een klik hebben o.a. met de dirigent. Weten met wie je samenwerkt.”

Je vertelde dat je al meer dan 15 jaar kerstconcerten speelt. Raak je die kerstnummers nooit beu?

Yannick: “Nee, je hebt altijd een jaar om ze terug wat kwijt te geraken. Begin januari ben ik meestal wel uitgeput, maar dan zijn er ook nog vaak nieuwjaarsconcerten. Tijdens de nieuwjaarconcerten spelen we uiteraard geen kerstnummers meer. Ik heb mij laten vertellen dat je na 28 december geen kerstnummers meer mag zingen. Op 28 december geef ik juist nog mijn kerstconcert in De Panne. Dat zal ongetwijfeld de laatste keer van het jaar zijn dat ik kerstnummers zal zingen. Ik heb dan weer een jaar de tijd om naar die periode uit te kijken. Ik word het niet moe.”

Wat doe je het liefst: je eigen repertoire zingen of je croonersconcerten?

Yannick: “Allebei eigenlijk. Ik kan niet zeggen dat doe ik liever. Dat is de tijd van het jaar en dat hoort erbij. Ik heb daar geen voorkeur in. Het zou raar zijn om in augustus kerstnummers te staan zingen. En het zou jammer zijn om ze in december eruit te laten. Bij deze tijd van het jaar past dat ook gewoon die crooner kerstnummers.”

© PADI

Je hebt ook nog steeds jouw kapperszaak. Valt dat te combineren?

Yannick: “Ik ben zelf nog maar 3 dagen per week actief in de zaak. Ik heb een geweldig team, die heel veel opvangen. Ik probeer het natuurlijk te combineren. Het is pittig, want ik heb ook 2 kleine kindjes. Ik moet mijn gezin ook wel wat aandacht geven, maar ik heb wel mijn aanwezigheid in de twee zaken. Ik doe het ook nog met mijn vader. Hij is de grondlegger en die is ook nog altijd regelmatig aanwezig. En daarom kan ik al eens gemakkelijker vroeger stoppen om te gaan optreden en of te repeteren. Het aantal dagen dat ik in de zaak ben werd teruggebracht naar 3 dagen. Begin dit jaar voelde ik me echt oververmoeid. Het was een beetje teveel geworden. Zeker met de moeilijke nachten met onze jongste dochter. Maar ondertussen is dat allemaal beter en beter aan het worden.”

Komen er fans naar je kapperszaak?

Yannick: “Dat valt op zich mee. Ik moet zeggen, in mijn repertoire dat ik zing heb ik heel beleefde fans. Dat zijn niet echt mensen die rare dingen aanvangen. Of daar echt met de spandoeken in het kapsalon komen staan. Nee, meestal heeft de bigband swing en jazzmuziek nogal beleefde fans en respectvolle fans, en geen gekke groupies ofzo.”

Ik zag eens dat je moest optreden Thailand. Hoe kwam je daar terecht?

Yannick: “Vorig jaar trad ik in Bangkok op. Binnen een paar maanden treed ik op in Sao Paulo in Brazilië. Het grappige is dat de albums die ik de afgelopen jaren heb uitgebracht en op Spotify staan internationaal zijn uitgebracht. Als je kijkt waar ik wereldwijd de meeste luisteraars heb, dan zijn dat verrassend genoeg São Paulo en Rio de Janeiro. Dat is heel gek, maar blijkbaar zijn ze daar zot van die muziek. Ik word daar ook vaak gedraaid op Antena 1. Dat is een beetje de Braziliaanse versie van Radio 2, dus de grootste radiostation van Brazilië. Mijn nummers zitten in hun playlist.”

En het zal swingen hoor! © PADI

Word je daar als een internationale ster onthaald?

Yannick: Je wordt altijd goed onthaald als je in het buitenland gaat spelen. Maar op zich ja, ergens wel. Mensen hebben heel veel respect als je de reis al onderneemt om tot daar te vliegen, want dan is het toch wel eventjes reizen. En je wordt op die internationale optredens ook altijd – of het nu in Azië of in Latijns-Amerika is – altijd super goed gesoigneerd, maar dat geldt even goed voor hier in België. Je krijgt daar wel lekker eten en de hoogste graad van service. Als artiest kan je er alleen maar dankbaar van zijn en van genieten en dat is ook wel fijn, want als je ver van huis bent, dan doet dat wel deugd.”

Reis je dan af om één concert te doen of zijn er dan een reeks concerten ingepland?

Yannick: “Nee, soms is dat voor één optreden dat ik eventjes over en weer vlieg. Dikwijls is dat maar echt twee of drie dagen. Dat is echt gewoon vliegtuig op, landen, slapen, de dag daarna spelen en terug slapen en de dag daarna terug.”

We horen artiesten vaak klagen over het digitale tijdperk van muziek. Voor jou is het een goede zaak, want op die manier werd je ontdekt in het buitenland?

Yannick: “Ja, klopt. Het is dubbel natuurlijk, want er is ook een overaanbod qua muziek op Spotify en dat maakt het ook moeilijker voor artiesten tegenwoordig. Mijn fysieke cd’s die werden door Universal gedrukt en er waren leuke overeenkomsten, zodat die albums die ook al uitgekomen zijn in Azië en daarna is Spotify gekomen en is de markt helemaal veranderd. Het heeft dus zijn voor- en zijn nadelen.”

Het was effectief de bedoeling om in het buitenland te gaan spelen?

Yannick: “Natuurlijk, ik zing in het Engels en ik hoop dat mijn Engels goed genoeg is om het om het tot overzee te brengen.”

Wat zou je willen bereiken in bijvoorbeeld Azië?

Yannick: “Mijn doelstelling is om het genre dat ik doe zo lang mogelijk te blijven doen, tot de mensen mij eventueel niet meer zouden willen, dat ik te oud ben of wat dan ook of dat ik niet meer kan zingen. Maar een carrière zoals Will Tura één heeft, dat is iets waar elke artiest in Vlaanderen wel of daarbuiten van droomt en dat ik dat gewoon voor altijd kan blijven doen. Ik heb zeker de smaak te pakken gekregen deze zomer, met ‘The Richest Man on the Planet’, die toch genomineerd was voor Zomerhit, om ook wel echt nieuwe nummers te blijven uitbrengen en die combinatie blijven doen van ‘The Great American Songbook’, Bigband muziek, gastoptredens en eigen concerten met mijn eigen muzikanten en die nieuwe nummers uitbrengen, in binnen- en buitenland gaan optreden, dat wil ik verder blijven uitbouwen.”

Wat brengt 2025?

Yannick: “Een nieuw project, waar ik nog niets over ga zeggen. Ik ben sowieso aan het werken aan een nieuwe single met producer Jérémie Vrielynck. Ik heb al jaren geleden een nummer geschreven over hoe het zou zijn om een gezin te hebben. Het is dus wel een beetje in de lijn van ‘The Richest Man on the Planet’. Het was een altruïstisch nummer, dat ging over content zijn met weinig en uw zegeningen stellen elke dag. Hetgeen dat er nu aankomt is iets sexier, zal ik zeggen.”

Blijven we bij een single of komt er iets meer?

Yannick: “Hopelijk niet. In januari steken we de koppen bij elkaar om het bigband concept weer wat extra vorm te geven, zal ik zeggen.”

© PADI

Je werd genomineerd voor Zomerhit en ontving een Loftrompet bij MENTpop. Ik mag dus zeggen dat 2024 een succesvol muzikaal jaar was?

Yannick: “Zeer positief, ja. Het was een dubbel jaar, want het was enorm pittig. Ik heb op twee jaar tijd een nieuwe zaak gestart. We zijn privé verhuisd, we hebben een kindje bijgekregen en echt superveel opgetreden en weinig tot niet geslapen door wat slaapregressie, oorontstekingen en luchtweginfecties van de kinderen. Het was echt mega pittig. Ik kwam mezelf een paar keer tegen, maar langzamerhand heeft het ook echt z’n vruchten afgeworpen. Het was keileuk. En 2025 mag nog meer van dat zijn, maar ik neem me wel voor om ‘s nachts af en toe eens oordopjes in te steken (lacht).” (PADI & Mervyn)

Voor het eindjaarsconcert in de Sint-Elooikerk te Zedelgem bedraagt de toegang 25 euro, waarvan 2 euro integraal gaat naar de Warmste Week. Tickets & info: https://www.zedelgem.be/eindejaarsconcert-met-yannick-bovy – Zaterdag 28 december: kerstconcert in De Panne, volledig uitverkocht!