Xavier Taveirne uit Oostende over nieuwe reeks #LikeMe: “Ik hoop dat die nieuwe cast een eerlijke kans krijgt!”

Begin 2024 namen de fans tijdens de allerlaatste ‘#LikeMe”-concerten’ in het Antwerpse Sportpaleis afscheid van hun idolen. Vijf jaar eerder werd de eerste aflevering op Ketnet uitgezonden. De fictiereeks waarin Nederlandstalige muziek een belangrijke rol speelt, werd in geen tijd razend populair. En de hoofdrolspelers Pommelien Thijs, Camille Dhont, Maksim Stojanac en Francisco Schuster zijn intussen grote namen in de Vlaamse muziek- en mediawereld. Er is echter nog leven na het afscheid van de originele @LikeMe-cast. In Silt in Middelkerke vond de avant-première plaats van de nieuwe reeks met de nieuwe cast van #LikeMe.

Onder de aanwezigen bemerkten we o.a. burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke, Matthias Vandenbulcke van Q-Music, Xavier Taveirne uit Oostende en zangeres Kato Callebaut van The Starlings met ook een hechte band met Oostende. Xavier Taveirne uit Oostende leerde #LikeMe kennen via zijn petekind Julie, die naar de voorstelling haar vriendin Bente had meegebracht. “Ik speel zelf niet mee, maar #LikeMe leerde ik vooral kennen door mijn petekindje Julie. Ik begon te kijken door haar en ik ben blijven kijken, ook stiekem zonder dat zij er bij was. Ik zag de eerste vier seizoenen heel graag. We komen nu even kijken wat de nieuwe cast gaat doen. Ik hoop dat ze het anders hebben aangepakt, waardoor je praktisch niet kan vergelijken. Maar het concept is inderdaad praktisch hetzelfde. Het is een fictiereeks die werd opgebouwd rond Nederlandstalige muziek dat een tweede leven krijgt. Gelukkig telt Vlaanderen veel Nederlandstalige muziek. Laat het ons dus maar hopen dat het zo anders is, waardoor we de rest vergeten. Iedereen zal blijven vergelijken, maar de lat ligt zo hoog dat het voor die gasten bijna onmogelijk is om daarover te springen. Ik hoop dat die nieuwe cast een eerlijke kans krijgt. Waren zij bij de eerste lichting geweest, dan was het misschien nu ook al met hen zo verlopen, zoals het verliep voor Camille, Pommelien, Maksim, Francisco Schuster. Maar zo worden vergelijken is wel superzuur voor hen. Die eerste generatie is #LikeMe al serieus ontgroeid. Als ik nu Camille, Maksim of Pommelien zie, dan denk ik niet meer aan die personen van ooit #LikeMe, maar wél aan artiesten met een eigen carrière maar die wel zijn begonnen bij #LikeMe. In die zin hoop ik dat deze nieuwe lichting het ook goed zal doen.”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker en echtgenote Christine. © PADI/Sandro

Burgemeester Jean-Marie Dedecker gaf toe dat zijn gemeente wat euro’s investeerde in dit project. “Maar Middelkerke op zo’n manier op tv te kunnen brengen, vind ik heel belangrijk. Dit is de beste publiciteit die je kan verkrijgen. Je kan onmogelijk zoveel mensen bereiken dan via een tv.”

Matthias Vandebulcke en Shauni. © PADI/Sandro

Matthias Vandenbulcke van Q-Music woont in Gent, maar zijn ouders wonen in Ingelmunster. Hij was in het gezelschap van Shauni, waarmee hij de online TikTok-filmpjes opneemt. “Ik verwacht er veel van, want de voorbije seizoen waren een groot succes. Het is nu met een nieuwe cast. Ik ken er enkele mensen van. Wat ik van de vorige afleveringen vond? Ik ben eerlijk en beken: ik keek nooit naar #LikeMe.” Shauni roept: “Ik wel hoor! Ik blijf een heel grote fan. In ’t verleden heb ik al meermaals een traan gelaten.” Matthias: “Je moet niet de eerste reeksen hebben gezien om te kunnen inpikken. Dat vind ik zo leuk aan #LikeMe. Men start terug vanaf nul, maar voor de cast zijn het nu wel grote schoenen om te vullen.”

Kato Callebaut van The Starlings. © PADI/Sandro

Zangeres Kato Callebaut was alleen op stap zonder haar man Tom Dice. “Ik ken de bezieler Thomas Vangoethem tamelijk goed en dus kom ik kijken naar zijn nieuwe creatie. Ik ben nog altijd onder de indruk van de vorige reeksen, zowel qua acteren, het uitwerken als hoe ze het in ’t algemeen aanpakten. Ik denk dat ze met die nieuwe cast ook succes zullen hebben. Het was tijd voor een nieuwe groep. Of ik zou meedoen moest ik jonger zijn? Euh, ik denk het niet. Het acteren lukt wel, maar dat dansen is niet mijn ding. Ik zou ook teveel stress hebben voor zoiets. Maar het zingen en acteren zou ik wel fijn hebben gevonden. En 2025? Volgende week beginnen we terug met onze shows, gevolgd door een nieuwe theatertournee. Verder veel schrijven. Voor de Camille-reeks schreven we ook veel liedjes. Ik hoop dat we dit jaar ook voor nog andere mensen en series nieuwe liedjes mogen schrijven. Dat is altijd leuk”, besluit Kato. (PADI)

De nieuwe #LikeMe-cast met links de enige West-Vlaming Jerome Plattenbos uit Wingene. © PADI/Sandro

Op 8 januari start immers een gloednieuw seizoen op Ketnet en VRT MAX met een gloednieuwe cast én een gloednieuwe titelsong.