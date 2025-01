Xavier Taveirne uit Oostende mocht, samen met Celine Van Ouytsel, een MIA uitreiken aan ‘Beste Groep’ in het Antwerpse Sportpaleis: “Ik ben niet zo snel fan van iemand”

“Vanavond vieren we hier het feest van de muzieksector. Zelf ben ik hier vanavond als toeschouwer, maar dit jaar mag ik ook één MIA uitreiken en dat vind ik wel eens supertof”, zegt Xavier Taveirne op de ‘paarse loper’ net voor aanvang van de MIA-uitzending in het Antwerpse Sportpaleis.

“ In de voorbije jaren kwam ik ook wel eens langs, met uitzondering van vorig jaar. Ik ben echt blij dat ik eens een Award mag uitreiken en dit in de categorie ‘Beste Groep’. Wie ik denk die zal winnen? ’t Was een beetje het jaar van Clouseau. Ik denk dus wel dat Clouseau zal winnen. Logisch toch, want ze bestaan 40 jaar en stonden veel op het podia van het Antwerpse Sportpaleis. Voor Clouseau zou het wel mooi zijn dat ze na hun 40 jaar bestaan een MIA naar huis mogen meenemen. Of ik fan ben? Ik ben niet zo snel fan van iemand. Ik vind wel dat ze goede liedjes hebben, zeker in hun beginperiode zoals ‘Louise’, ‘Brandweer’… Dat vind ik heel toffe songs. Maar ik vind die carrière van hen indrukwekkend. Ik vind wat ze al realiseerden redelijk straf. Mijn échte voorkeur? Euh, moeilijk… ik ben even diep aan het nadenken. Ik vind Bazart wel heel goed, maar die zijn hier dit jaar niet. Bazart is inderdaad dit jaar niet genomineerd. Ik zal dus maar zeggen dat ik naar Bazart luister, want dan doe ik daar niemand pijn mee.”

Xavier en Celine mochten de Award uitreiken aan Kris Wauters van .. Clouseau. Enkel Kris was present. Koen was blijkbaar met vakantie. (PADI)