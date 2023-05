Wouter Deprez gaf méér dan geslaagde show in Kursaal Oostende

Op zaterdagavond was Wouter Deprez te gast in Kursaal Oostende.

We stuurden onze medewerkster Delphine naar zijn optreden en zij keerde met volgend kort verslag terug. “De show gisteren was echt top! Het publiek lachte van het begin tot het einde. Het was blijkbaar een uitgestelde coronashow en Wouter was op het einde ook echt heel dankbaar omdat na corona iedereen nog blijft afkomen naar zijn shows. Verhalen zoals zijn uitje met het gezin in hun camper, de methodeschool van zijn kinderen, zijn bewogen leraar van het tweede leerjaar, zijn (niet zo geheime) codetaal met zijn vrouw, maar ook een emotionele ode aan zijn overleden mama… kwamen aan bod. Ook zijn liefde en gedrevenheid voor het redden van de honingbij en het bos haalde hij terug aan. Alle facetten van zijn show kon je terugvinden in zijn nieuwste boek die hij verkocht aan het einde van de show. Het boek haalde hij af en toe boven om er iets uit voor te lezen. Doorheen de show betrok hij ook het publiek in zijn show tot groot jolijt van de mensen. Kortom, het was een méér dan geslaagde show in Kursaal Oostende.” (PADI)

