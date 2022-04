‘Winterrevue – Made in Belgium’ is ook prachtig in de Paasperiode

We zullen het nooit vergeten: zondag 5 december 2021 waren we te gast op de première van de ‘Winterrevue – Made in Belgium’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Het was zo’n prachtige eindejaarsshow, maar op het einde bemerkten we tranen op het podium. Dat was inderdaad dé première, de eerste show, maar door de strengere coronamaatregelen moést één dag later Theater Elckerlyc alweer de deuren sluiten.

Een productie die zoveel geld kostte én waarin er al zoveel tijd en energie kroop, werd het zwijgen opgelegd en mocht niet meer plaatsgrijpen. Dat was heel pijnlijk voor Nico, Dirk, Stan en voor iedereen die eraan meewerkte. De weken verstreken en plots: hét nieuws! De ‘Winterrevue’ keert terug en inderdaad… Op donderdagavond 7 april kon iedereen die al tickets had gekocht aanwezig zijn op deze ‘Winterrevue – Made in Belgium’. Ook wij waren er terug bij en bemerkten dat een ‘Winterrevue’ eveneens in de ‘Paasvakantie’ best leuk kan zijn. Regisseur Stany moest niet veel veranderen aan zijn scenario én er werd ook niet veel stilgestaan bij corona die zorgde voor zoveel miserie. In enkele dagen tijd werd alles terug ingestudeerd en werd er terug gerepeteerd met het orkest. En of het goed was? Zeker en vast! Nog geen tickets? Nog tot en met zondag 1 mei kan je op verschillende dagen terecht in Theater Elckerlyc voor deze ‘Winterrevue’. Een aanrader, zelfs op een zonnige dag! (PADI)

© PADI/Daniël

Welkom op de ‘Winterrevue – Made in Belgium’ tot en met zondag 1 mei in Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen. Tickets: www.elckerlyc.be – 070 69 10 02 (max. 0,30 euro/minuut)

© PADI/Daniël