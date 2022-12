‘Winterrevue – An Evening With The Sixpack’ ging feestelijk in première met als special guest Margriet Hermans

Bekend Vlaanderen en de pers verzamelden zaterdag 17 december graag op de rode loper voor de feestelijke voorstelling van de zevende Winterrevue, deze keer met Margriet Hermans als special guest. Zij wordt er omringd door de cast met Dirk Van Vooren, Patrick Onzia, Helle Vanderheyden, Ianthe Tavernier en Laurenz Hoorelbeke.

Producent Backstage Producties had een heerlijke live show in petto voor het publiek waarin de mooiste choreografieën, de strafste songs en de lachsalvo’s bij de sketches elkaar aan een flink tempo opvolgden. Een feest voor oog en oor. De gigantische led-wall en de nieuwe opstelling van de band zorgde voor nog meer verbinding met het publiek en was een echte eye catcher. Kortom, ook deze keer overtroffen regisseur Stany Crets en zijn creatief team de verwachtingen. De cast en ensemble, het ballet o.l.v. Laurent Flament en de live band begeleid door Thomas Vanhauwaert zetten alvast alles op alles om een schitterende live show te spelen die de sfeer, humor en schwung uitstraalt van de legendarische casinoconcerten uit de jaren ’50. Het publiek wist het zeker te waarderen en zorgde voor een staande ovatie aan het einde van de voorstelling. (PADI)

De ‘Winterrevue- An Evening With The Six Pack’ is te zien tot en met zondag 15 januari in Theater Elckerlyc te Antwerpen. Tickets en info opwww.backstage-producties.be