Wint Pommelien Thijs negen MIA’s of scoort Brihang met zes MIA’s?

VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector – hebben zonet de genomineerden van de Music Industry Awards (MIA’s) 2023bekendgemaakt. Pommelien Thijs is de grote favoriet, met maar liefst negen nominaties op haar naam. De top wordt vervolledigd door Brihang, dEUS en Metejoor.

Nieuw dit jaar is dat de Vlaamse muziekprofessionals bij radio, televisie, geschreven pers en online muziekmedia per categorie vijf genomineerden hebben geselecteerd (in plaats van vier genomineerden, zoals vorige jaren). Resultaat: voor deze Mia’s zijn in totaal 42 verschillende groepen en artiesten genomineerd. Daarbij enkele opvallende nieuwkomers zoals Loverman, Kids With Buns, Amber Broos, DIKKE, Ão, Aaron Blommaert en Gustaph. Ook nieuw deze editie: de categorieën ‘Solo man’ en ‘Solo vrouw’ zijn samengevoegd in de genderneutrale categorie ‘Solo artiest’. In deze categorie neemt nominatie-koningin Pommelien Thijs het op tegen Coely, Metejoor, Brihang en Loverman. Het is nu aan het publiek en de muzieksector om hun favorieten te kiezen.

Stemmen kan vanaf vandaag tot en met zondag 10 december via mias.be. Wie live bij deze feestelijke awardshow wil zijn, op woensdag 24 januari in het Sportpaleis in Antwerpen, kan tickets kopen via mias.be.

De MIA’s vallen midden in de Week van de Belgische muziek, die vanaf 22 januari tot en met zondag 28 januari volop te beleven is. VI.BE en VRT slaan voor het vierde jaar op rij de handen in elkaar met verschillende spelers uit de brede muzieksector en diverse media om muziek van hier te vieren.

Pommelien Thijs is de grote favoriet deze editie, met negen nominaties: voor de publiekscategorieën ‘Album’ (voor Per ongeluk), ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo artiest’, ‘Hit van het jaar 2023’ en voor de sectorcategorieën ‘Artwork’, ‘Auteur/componist’, ‘Live act’ en ‘Videoclip’.

Brihang is genomineerd in zes categorieën: ‘Album’ (Droomvoeding), ‘Hiphop’, ‘Nederlandstalig’, ‘Solo artiest’ (publieksprijzen), ‘Artwork’ en ‘Auteur/componist (sectorprijzen).

dEUS en Metejoor hebben allebei vijf nominaties op hun naam. Voor dEUS is dat ‘Alternative’, ‘Groep’ (publieksprijzen), ‘Artwork’, ‘Live act’ en ‘Videoclip’ (sectorprijzen). Metejoor is dan weer genomineerd in de publiekscategorieën ‘Album’ (Joris), ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo artiest’ en Hit van het jaar 2023′.

Songfestival-revelatie Gustaph is genomineerd voor de publiekscategorieën ‘Doorbraak’, ‘Pop’, Solo artiest’ en de sectorprijs ‘Videoclip’. Loverman mag ook vier nominaties op zijn naam schrijven: voor ‘Alternative’, ‘Doorbraak’, Solo artiest’ (publiekscategorie) en de sectorprijs ‘Auteur/componist’.

Het wordt ook voor Bazart, CAMILLE, Coely, Glints, Lost Frequencies en Warhaus een spannende uitreiking: zij hebben elk drie nominaties op hun naam. (PADI)

