Wint Camille vier MIA’s tijdens het feest van de Music Industry Awards in Brussel

Op donderdagavond 26 januari worden de Music Industry Awards (MIA’s) 2022 uitgereikt in Paleis 12 in Brussel. De grote favorieten zijn o.a. Stromae, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, die elk negen nominaties achter hun naam kregen.

VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector – hebben zonet de genomineerden van de Music Industry Awards (MIA’s) 2022 bekendgemaakt. De Vlaamse muziekprofessionals bij radio, televisie, geschreven pers en online muziekmedia hebben per categorie vier genomineerden geselecteerd. Het is nu aan het publiek en de muzieksector om hun favorieten te kiezen. Voor deze MIA’s zijn er in totaal 29 verschillende groepen en artiesten genomineerd. Stromae is de grote favoriet, met maar liefst negen nominaties op zijn naam. De top wordt vervolledigd door Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Angèle, Pommelien Thijs, Camille, Metejoor en Oscar and the Wolf. De MIA’s geven zo het startschot van de Week van de Belgische muziek, die vanaf 30 januari tot en met zondag 5 februari volop te beleven is. VI.BE en VRT slaan voor het derde jaar op rij de handen in elkaar met verschillende spelers uit de brede muzieksector en diverse media om muziek van hier te vieren.

Ook Metejoor werd genomineerd. © PADI/Daniël

Wie zijn de grote kanshebbers voor een MIA?

Stromae is de grote favoriet deze editie, met negen nominaties: voor de publiekscategorieën ‘Album’, ‘Pop’, ‘Solo man’, ‘Hit van het jaar’ en voor de sectorcategorieën ‘Artwork’, ‘Auteur/componist’, ‘Live act’, ‘Producer’ en ‘Videoclip’. Charlotte Adigéry en Bolis Pupul sluiten nauw aan met maar liefst acht nominaties: ‘Album’, ‘Alternative’ en ‘Groep’ (publieksprijzen) en ‘Artwork’, ‘Auteur/Componist’, ‘Live act’, ‘Producer’ en ‘Videoclip’ (sectorprijzen). Nadien volgt Angèle met zeven nominaties. Zij maakt kans op een MIA in de publiekscategorieën ‘Album’, ‘Pop’, ‘Solo vrouw’, ‘Hit van het jaar 2022’ en in de sectorcategorieën ‘Artwork’, ‘Auteur/Componist’ en ‘Muzikant’. Pommelien Thijs maakt kans op vijf MIA’s: voor ‘Doorbraak’, ‘Nederlandstalig’, ‘Solo vrouw’, ‘Hit van het jaar 2022’ en de sectorcategorie ‘Videoclip’. Het wordt ook voor Camille, Metejoor en Oscar and the Wolf een spannende avond: ze hebben elk vier nominaties. Camille is genomineerd voor ‘Nederlandstalig’, ‘Pop’, ‘Solo vrouw’ en de sectoraward ‘Live act’. Metejoor maakt kans op een MIA in de publiekscategorieën ‘Album’, ‘Nederlandstalig’, ‘Hit van het jaar 2022’ en ‘Solo man’. Oscar and the Wolf maakt kans in de publiekscategorieën ‘Pop’ en ‘Solo man’ en de sectorcategorieën ‘Artwork’ en ‘Live act’. Opvallend in deze MIA-editie: verschillende vrouwelijke artiesten maken kans op meerdere MIA’s, zowel in de publieks- als in de sectorcategorieën. Naast Angèle en Charlotte Adigéry (samen met Bolis Pupul) staan ook Pommelien Thijs en Camille in de toplijst qua nominaties. Daarnaast maken onder andere Sylvie Kreusch, Charlotte de Witte, Coely, Dana Winner, BLUAI, Margriet Hermans, Stefanie Mannaerts en Selah Sue kans op een MIA. (PADI)

Wie live bij deze feestelijke awardshow wil zijn,op donderdag 26 januari in Paleis 12 (Brussel), kan tickets kopen via mias.be of paleis12.com.