Wint Camille nà ‘Gouden K’ nu ook een ‘MIA’?

De line-up van de dubbeleditie van de Music Industry Awards (MIA’s) is bekend. Niemand minder dan Angèle, Bazart, Camille, Bart Peeters, Meskerem Mees, Sylvie Kreusch, Metejoor en Regi – die laatste mét enkele verrassingsgasten – zullen optreden tijdens de liveshow op 30 april. De komende weken wordt de affiche vervolledigd met de laureaat van de Lifetime Achievement Award, die binnenkort wordt bekend gemaakt.

Voor deze editie van de MIA’s zijn maar liefst 39 artiesten en groepen genomineerd. Angèle is de grote favoriet met maar liefst 6 nominaties: voor ‘Pop’, ‘Solo vrouw’, ‘Auteur/componist’, ‘Videoclip’, ‘Hit van het jaar 2020’ en ‘Hit van het jaar 2021’. Jawel, twee nominaties voor ‘Hit van het jaar’: want in deze dubbeleditie van de MIA’s worden artiesten en songs uit zowel 2020 als 2021 gevierd. Angèle won de voorbije edities in totaal al 8 MIA’s.

Regi maakt net als Zwangere Guy en Balthazar kans op 5 MIA’s (‘Hit van het jaar 2020’, ‘Live act’, ‘Producer’, ‘Album’ en ‘Dance’). Met Milk Inc won hij eerder al 3 MIA’s voor ‘Beste Dance’. Kan hij nu als soloartiest een MIA op zijn naam schrijven?

Ook voor Meskerem Mees (‘Alternative’, ‘Auteur/componist’, ‘Doorbraak’ en ‘Solo vrouw’), Bart Peeters (‘Album’, ‘Nederlandstalig’, ‘Solo man’ en ‘Live act’), Sylvie Kreusch (‘Artwork’, ‘Album’, ‘Alternative’ en ‘Solo vrouw’) en Metejoor (‘Hit van het jaar 2021’, ‘Solo man’, ‘Doorbraak’ en ‘Nederlandstalig’) wordt het een spannende avond. Niet enkel brengen ze een live optreden, zij maken elk kans op 4 MIA’s. Bart Peeters won al 5 keer de MIA in de categorie ‘Nederlandstalig’, daar kan dus nu een zesde award bijkomen.

Ook talent Camille kon 3 nominaties in de wacht slepen (‘Doorbraak’, ‘Solo vrouw’ en ‘Hit van het jaar 2021’). Als nieuwkomer maakt ze dit jaar kans op haar eerste MIA’s. Bazart is genomineerd voor 2 MIA’s: ‘Groep’ en ‘Pop’. Eerder won de band in 2016, 2017 en 2018 al verschillende MIA’s, waaronder al elk jaar voor ‘Groep’.

Danira Boukhriss Terkessidis zal op zaterdag 30 april de MIA’s presenteren. De laatste tickets voor deze feestelijke awardshow op zaterdag 30 april in Paleis 12 (Brussel) zijn nog te koop via mias.be of paleis12.com. De MIA’s zijn op zaterdagavond 30 april live te volgen op Eén. (PADI)

Meer informatie over de genomineerden is te vinden opmias.be. De MIA’s zijn een organisatie van VRT en VI.BE.