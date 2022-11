Winnaars PADI SHOW reageerden heel enthousiast over voorstelling nieuwe LP van Urbanus in zaal Owla in Brugge, maar ‘het mocht gerust langer hebben geduurd’

De lezers van de PADI SHOW konden deelnemen aan een wedstrijd rond de LP-voorstelling van Urbanus in zaal Owla in Brugge. Tien winnaars kregen een duoticket en mochten dit optreden gratis bijwonen. We informeerden naar hun reacties.

De 63-jarige Carine Decaestecker uit Poelkapelle sprak vol lof over de voorstelling. “Er was heel veel volk, de sfeer was perfect, de belichting was mooi. Eén minpuntje: ’t mocht iets langer duren”, lacht Carine. Meteen een bewijs dat het méér dan in orde was. “Of ik nog zou terugkomen? Natuurlijk, want ik amuseerde mij. Urbanus vind ik een heel sympathieke, vriendelijk en lieve persoon. Het is een komiek die iedereen aan het werk gezien moet hebben.”

Noël De Witte zei dat met Urbanus in zaal Owla in Brugge de ambiance verzekerd was. “Het was echt mooi om te zien. Het was eveneens een ideale locatie om dat te doen. Persoonlijk vind ik dat het voor herhaling vatbaar is. Urbanus is een echte ‘oude rat’ in zijn vak. Weinigen kunnen hem dat nadoen. Dat is een komiek die je toch meerdere keren in je leven moet hebben gezien.”

“Het was zo mooi”, gaven ze allemaal toe. Je bemerkt v.l.n.r. Luna Sinnaeve, Kevin en zoon Luiz Ligneel, Sonja Delameilleure en Aimee Sinnaeve. © PADI

Sonja Delameilleure (65) uit Langemark stipte aan dat dit een aanrader was voor iedereen. “We hebben veel gezwierd met de heupen en natuurlijk in de handen geklapt. Ik genoot van Urbanus zijn talenten. Ook ik vind dat hij gerust één uurtje langer mocht optreden en vertellen. Naar zo iemand kan je blijven luisteren. Ik ken Urbanus niet persoonlijk, maar het ziet er een heel vriendelijke man uit. Het is een échte komiek, waar veel jongeren nog iets kunnen aan leren.

Rudi Debruyne (links) uit Bellegem en Gerdy Carrein uit Rekkem. © PADI

Gerdy Carrein uit Rekkem wilde het volgende kwijt: “Urbanus, hij blijft het doen hé! Ik heb enorm genoten, samen met mijn beste vriend Rudi. Het was een prachtige locatie in die omgebouwde kerk. Telkens weer slaagt Urbanus er in om jong en oud te vermaken met zijn ludieke grapjes en zijn prachtige liedjes. Op zijn leeftijd slaagt hij er steeds weer in om op de hedendaagse gebeurtenissen op zijn manier een grappig toetje eraan te geven. Het is een zalige mens waar je als fan blijft van genieten. Ook Rudi, niet direct een hevige fan van Urbanus, sprak niets anders dan lof uit.”

Kevin Ligneel (42) uit Langemark vond het eveneens een heel mooie voorstelling. “Zo mooi om dat te brengen in die prachtige locatie. Urbanus is een topper in zijn vak. Hij zet heel de zaal op z’n kop met zijn bekendste liedjes. Of ik nog zou terugkomen? Zeker en vast, zowel naar die zaal als naar zijn optreden. Ik ben fan van zijn manier van optreden. Je kan blijven naar hem blijven luisteren. Qua persoon is Urbanus een sociaal man, altijd heel ludiek gekleed en vooral een pracht van een artiest.”

Ze wisten van niets én kwamen elkaar daar tegen: Carine Decaestecker, Lena Gheldof en Sonja Delameilleure. © PADI

De 68-jarige Lena Gheldof uit Boezinge was ook van de partij. Zij vond de locatie heel mooi. “Urbanus deed voor elk wat wils: zingen en vertellen. Persoonlijk hoopte ik dat hij het nummer ‘Bakske vol met stro’ zong, maar dat gebeurde niet. Urbanus kan het heel goed uitleggen en dat is zo tof aan hem. ’t Is een sympathieke komiek.” (PADI)