Winnaar VTM-show ‘Starstruck’ gaat met Queen-tribute band op tournee, waaronder ook op zeven locaties in West-Vlaanderen

Sinds afgelopen vrijdag kent Vlaanderen de winnaar van het VTM-programma ‘Starstruck’. In deze talentenshow transformeren mensen in de meest legendarische artiesten om te schitteren en hun wereldhits te brengen. Sonny Vande Putte (37) wist uiteindelijk de beste prestatie neer te zetten met zijn imitatie van Freddie Mercury (Queen). De winnaar van het programma kondigde vandaag in Capitole Gent een concerttournee aan met zijn Queen tribute band ‘Mother Mercury’. De tournee met 20 voorstelllingen start in februari, de eerste voorstellingen zijn nu al uitverkocht. Ook in West-Vlaanderen is Mother Mercury te zien, namelijk in Izegem (2x), Wevelgem, Brugge, Menen, Leffinge en Bredene.

“Of ik een West-Vlaamse link heb?” herhaalt Sonny onze vraag. “Ik kan geen betere West-Vlaamse link hebben als Gentenaar, want mijn vrouw komt uit… Brugge”, lacht hij. Sinds vrijdag jl. mag Gentenaar Sonny Vande Putte zich inderdaad trots winnaar noemen van ‘Starstruck’. De VTM-talentenshow ging op zoek naar de beste imitatie van verschillende muzikale wereldsterren. Sonny’s imitatie van Freddie Mercury kwam als beste uit de bus. Dat zijn imitatie zo treffend is, hoeft ook geen wonder te heten. Hij is al jaren zanger en frontman van de Queen tribute band Mother Mercury. Sonny gaat vanaf februari met zijn band op tournee door de Culturele Centra in Vlaanderen, maar speelt ook in de grootste theaters van het land. Vandaag stelde hij die tournee voor in de Gentse Capitole, niet toevallig in de thuisstad van winnaar Sonny Vande Putte. De eerste voorstelling staat gepland op 17 februari in Kapellen, maar die is ondertussen uitverkocht. Ook de volgende show op de tourlijst, op 1 maart in Izegem, is reeds tot de nok gevuld. De eerstvolgende show waar nog tickets voor te vinden zijn is in Capitole Gent op 21 maart 2024.

‘Starstruck’ liep zeven weken op VTM. In zes voorrondes en één finaleaflevering gingen juryleden Guga, Nathalie Meskens, Nora Gharib en Bart Kaëll op zoek naar de beste imitatie van verschillende wereldsterren. Van de 72 kandidaten werden er uiteindelijk twaalf doorgestuurd naar de grote finale, waar ook het publiek mocht mee stemmen en zijn rol spelen in de einduitslag. Eenmaal alle stemmen en punten geteld waren kreeg Sonny Vande Putte dus het verlossende nieuws te horen: hij was de winnaar van ‘Starstruck’. De jury gooide met complimenten en lofbetuigingen. “Die moves, die stem,… het is om de vingers van af te likken. Ge moet van heel goeden huize komen om te durven wat Sonny doet. Hier word ik blij van! De max! Mega goe!” aldus Guga. Maar ook Nathalie Meskens gaf een open doekje: “Ik vind het straf. Die movekes, dat theatrale, alles wat Freddie tot Freddie maakt, gebruikt Sonny en voert hij zo ontzettend goed uit”.

Gentenaar Sonny Vande Putte, getrouwd met een West-Vlaamse uit… Brugge. © PADI/Daniël

De hype rond de tribute acts krijgt ook voet aan de grond in Vlaanderen. In Nederland en Frankrijk is het al jaren een fenomeen en nu lijkt ook Vlaanderen er klaar voor. In de Franse concertzalengroep Zénith, die grote concertarena’s in beheer heeft, bulkt de programmatie van tributes van Queen, Pink Floyd en andere. Er is één grote constante: nostalgie. Fans van dat soort muziek kunnen hun idolen en helden niet langer aan het werk zien. Dan biedt een muzikaal perfecte show met een bijhorende superact een waardig alternatief, zeker met het comfort van een zachte gestoffeerde zetel in de Vlaamse theaters. Daar is Mother Mercury, de band van Starstruck winnaar Sonny, een perfect voorbeeld van.

Had Sonny gedacht dat hij als winnaar uit de bus zou komen?

Sonny: “Dit programma winnen was voor mij super leuk. Ik was echter niet direct super enthousiast om mee te doen. Dat was een show voor imitators. Het moest met pruik en snor, en met Mother Mercury kozen we resoluut om dat niet te doen. Het is gevaarlijk om dan iets carnavalesk te krijgen of ze steken de draad ermee. Het was niet zonder risico voor mij, omdat ik al optreed met een band. Om dan naast twee andere Freddie’s geplaatst te worden in die eerste ronde, dan was dat een serieus risico. Dan krijg je al vlug de reactie van: Aha, ‘t is niet de beste, maar hij heeft wel een Queen-band. Maar uiteindelijk besloot ik toch mee te doen, want ik dacht: wanneer er daar drie Freddie’s staan én ik sta daar niet bij, dan ben ik al automatisch verloren. Ik nam de pruik en de snor éénmalig voor ‘Starstruck’ erbij. Ik deed mijn best en won. Nu mag ik een tour doen langs de Culturele Centra van Vlaanderen, met mijn band Mother Mercury. We brengen alle instrumenten mee die Queen meebracht, inclusief de microfoons en de kostuums, maar geen pruik en snor. We willen alles dicht bij Queen trekken, maar ik kan mezelf blijven. Ik hoef niet Freddie te zijn tussen de liedjes. Ik kan op een andere manier de connectie maken met het publiek. Ik praat gewoon met het publiek. We spelen alle grote hits. We kijken uit naar de shows, omdat we minstens in iedere provincie één keer komen. Ik hoop dat door het VTM-programma er nog méér volk naar deze shows afkomen om ons aan het werk te zien.”

Ben je daarmee al naar het buitenland geweest?

Sonny: “In ons eerste jaar traden we vaak op in Nederland. De tribute-scène is daar veel groter dan in Nederland. Onze eerste verjaardag vierden we daar zelfs in een grote zaal. Later evolueerde dat naar 50% optredens in Nederland, 50% optredens in Vlaanderen. Nu komt daar al langzaam ook Frankrijk en Duitsland erbij. In september zijn we uitgenodigd om te gaan optreden op het officiële verjaardagsfeest van Freddie Mercury in Montreux.”

Doe je dat al van jongsaf?

Sonny: “Helemaal niet. Tot vijf jaar geleden was ik zelfs niet zo’n grote Queen-fan. Ik had wel alle albums, kende die artiest, zoals iedereen ook Michael Jackson of Elvis Presley kent. Het komt vooral door de gitarist en drummer van Mother Mercury. We zaten met ons drie nog in een ander bandje. We wilden een partycoverband oprichten. Voor mezelf moest dat niet nodig. Ik had liever een passieproject. Toen dacht ik aan Freddie Mercury. Iedereen was ermee akkoord. Vooraleer we het beseften hadden we ons eerste optreden. We hoopte op 5, het werden er dan 50 en dat blijft maar stijgen.” (PADI)

Mother Mercury (Queen tribute band) is te zien in West-Vlaanderen in CC De Leest in Izegem (vrijdag 1 maart en zaterdag 5 oktober), CC Guldenberg in Wevelgem (zondag 5 mei), Concertgebouw Brugge (vrijdag 11 oktober), De Steiger in Menen (zaterdag 14 december), De Zwerver in Leffinge (vrijdag 22 november) en Staf Versluyscentrum in Bredene (zaterdag 4 april 2025). Andere speeldata, info en tickets: www.show-time.be